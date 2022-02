Caso ESJB: Professor pode ser expulso caso denuncias de agressão sexual forem provadas – Amadeu Cruz

12/02/2022 18:23 - Modificado em 12/02/2022 18:23



O Ministro da Educação, em reacção a denuncia de agressão sexual de uma aluna na Escola Secundária Jorge Barbosa, em São Vicente, por um professor garantiu que o Ministério da Educação tem uma politica de “tolerância zero”, contra este tipo de situação ou semelhantes e, que caso for provado, o professor é sujeito a um processo disciplinar que pode levar a sua expulsão.

“Se a denúncia ficar provado, é proposto uma pena disciplinar, e normalmente pode chegar a expulsão. E por ser um processo disciplinar o professor tem direito a defesa”.

Amadeu Cruz, reagia assim em São Vicente, no âmbito da tomada de posse do novo delegado de educação da ilha, sobre o caso que tem dado muito que falar, no seio da sociedade, da comunidade académica e nas redes sociais.

Neste sentido, o governante garantiu que o Ministério da Educação tem um política de tolerância Zero à Violência Sexual nas escolas e, no caso de São Vicente, em especifico, diz que já foi instaurado um processo disciplinar de averiguaçóes, em primeiro lugar, e assegurou que o professor já suspenso de funções e se ainda não foi, isso é para breve.”Esta é a primeira medida a ser tomada”, realçou.

Amadeu Cruz afirma que o ME não tolera este tipo de situação. “Não pode tolerar e tem que ser solidário com as jovens e respectivas familias”, frisou este responsável político.

Amadeu Cruz diz ainda que está em curso uma investigação da Inspecção Geral da Educação e que as autoridades competentes a investigar o caso.

Disse ainda que o Ministério tem uma política de acompanhamento. “Temos esta política de acompanhamento, sinalização dos casos e uma ação imediata para conter estas práticas em todo o território nacional, em todas as escolas”, sustentou.

Sobre a questão de assédio, que alegadamente algumas alunas são sujeitas pelos professores, que afirmam terem receio de denuncias, com medo de não serem credibilizadas ou de represálias, diz que as escolas no país, tem um gabinete de apoio psicossocial e os alunos podem ser atendidos.

“E em outras circunstâncias podem realizar denúncias anônimas junto da direção, da polícia ou do ICCA. E a direção da escola tem obrigação, quando tem conhecimento de casos do tipo, e levantar averiguação para verificar se a denúncia tem razão de ser e havendo motivos, deve suspender imediatamente o professor e enviar o processo para as autoridades competentes para desenvolvimentos subsequentes”.

Defende ainda uma aplicação de métodos de trabalho, nas investigações que não expõem as alunas e nem os familiares, para, de facto, possam agir na prevenção e assim atenuar e conter estas práticas de assédio sexual nas escolas e casos de VBG.

EC