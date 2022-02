CPR do PAICV em São Vicente vai a votos no domingo com dois candidatos

A Comissão Política Regional (CPR) do PAICV em São Vicente vai a votos no domingo, 13, com os candidatos Adilson Jesus e Jean Emmanuel a tentarem assumir o lugar deixado vago por Alcides Graça que liderou o partido na ilha durante três mandatos.

Depois da sua reeleição a 24 de novembro de 2019, Alcides Graça decidiu não concorrer a um quarto mandato, pelo que não estará na corrida no domingo, 13, que colocará desta feita, Jean Emanuel e Adilson Jesus que querem reerguer o partido na ilha de Monte Cara, que é neste momento a terceira força polícia.

O militante Adilson Jesus diz que o objectivo desta candidatura é aumentar o nível de coesão à volta dos objectivos do partido, estabelecer uma oposição democrática e que converge para os interesses de São Vicente, melhorar a situação política do PAICV na ilha e preparar uma candidatura autárquica com maior brevidade possível.

A intenção, avançou, é preparar o candidato em termos de imagem, estrutura pessoal e ter uma candidatura que traz valor ao PAICV e a São Vicente e para dar à população a sensação de que o PAICV é alternativa e poder ser a solução para o desenvolvimento da ilha e para os males que nela passam.

Graça Jesus garantiu que será uma equipa renovada e equilibrada em termos de género, que vai privilegiar um projecto de integração inter-geracional, e que espelha a estrutura populacional, económica e social de São Vicente com pessoas das várias vertentes e com convicção para trabalhar para o PAICV.

Já o candidato Jean Emmanuel que é deputado municipal eleito pelo partido, garante que entende que tem um conhecimento “bastante relevante do partido e dos desafios que temos pela frente e a nossa candidatura é com um foco na união do partido para fazê-lo crescer em São Vicente para, de facto, reconquistar o seu lugar, voltar a ser o partido que era na ilha e ser alternativa para o poder local”, prognosticou.

O candidato afirmou ainda que quer que o PAICV seja um partido que promova a liberdade de pensamento, que se baseie no princípio da federação de vontades e sensibilidades e que tenha uma estrutura representada por diversas gerações e em termos de equidade de género.

Neste sentido, elaborou uma lista de candidatura “inter-geracional” para aproveitar as experiências e associá-las à juventude, tornando o partido “dinâmico, aberto à sociedade, adequado e adaptado à nova época que se vive”.

Outra motivação para a sua candidatura, segundo Jean Emmanuel da Cruz, prende-se com o seu percurso no partido.

Segundo o candidato, o seu início no partido começou na Juventude do PAICV, em que foi responsável pelo pelouro das Relações Externas e representou o partido na União Internacional da Juventude Socialista.

Também integrou a Comissão Regional de Jurisdição e Fiscalização, foi eleito deputado durante dois mandatos, vice-presidente do parlamento da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e actualmente é primeiro secretário do PAICV do sector norte.

O candidato que perdeu as eleições em 2019, Nilton César, diz esperar que estas eleições decorram na normalidade, no cumprimento escrupuloso dos estatutos e que os militantes sejam livres para voltarem para uma “mudança profunda do PAICV em São Vicente”.

“O PAICV em São Vicente está num sono profundo. Gerido no gabinete. Precisamos de gente no terreno”, pontuou.