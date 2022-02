Caso Amadeu Oliveira/ Parlamento: UCID considera que o sistema falou mais alto

12/02/2022 00:26 - Modificado em 12/02/2022 00:26

O presidente e deputado da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID, oposição), António Monteiro, afirmou hoje que o Parlamento “perdeu uma grande oportunidade de corrigir o erro” cometido sobre o deputado Amadeu Oliveira em conceder a liberdade, mas que o sistema falou mais alto.

Na sequência do chumbo, hoje no Parlamento, da proposta de resolução apresentada pela UCID e que podia determinar a liberdade do deputado Amadeu Oliveira, que se encontra preso na Cadeia Central de Ribeirinha, São Vicente, António Monteiro, frisou que o partido tem um deputado preso por causa do sistema.

“O parlamento teve uma grande oportunidade de corrigir um erro, mas o sistema falou mais alto. Não quisemos corrigir o erro e, por causa disso, temos um deputado preso e agora é esperar para ver no quê que tudo isso vai dar”, lamentou o líder da UCID.

De salientar que a proposta apresentada pela UCID pretendia que a resolução que autoriza a detenção do deputado Amadeu Oliveira fosse revogada, de modo a permitir que o seu deputado fosse restituído à liberdade, foi rejeitada com 32 votos contra, 11 a favor e 21 abstenções.

Ao todo, votaram, por via secreta, 64 deputados dos 72 que compõem a Assembleia Nacional, sendo que alguns, por dificuldades tecnológicas, não conseguiram votar.