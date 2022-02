Monte Sossego: Jovem esfaqueada pelo ex-namorado

11/02/2022 17:52 - Modificado em 11/02/2022 20:59

Uma jovem, residente na localidade de Monte Sossego, São Vicente, foi esfaqueada pelo ex-namorado na tarde de terça-feira, 08, na mesma zona. Conforme informações apuradas a vítima foi atacada com uma faca e ao levantar a mão para se defender esta atravessou a mão. O caso já está sendo investigado pelas autoridades policiais.

A vítima, conforme informações recolhidas por este online, teve uma relação amorosa com o suspeito e que este não aceitou o fim do relacionamento. “Andava sempre a perturba-la e acabou por agredi-la com uma faca.”

Entretanto, na hora da agressão, conforme a nossa fonte, a vítima levantou uma das mãos para se defender e o golpe acabou por ser desferido na palma da mão. A faca atravessou a palma da mão e saiu do outro lado. E graças ao instinto de sobrevivência, o golpe acabou por não ser de maior gravidade.

A jovem estava a caminho do trabalho quando tudo aconteceu. O suspeito esperou quando saia da casa do atual namorado para ataca-la. A jovem foi socorrida e levada para o Hospital Baptista de Sousa (HBS) após testemunhas acionarem a Polícia Nacional.

A vítima fez a denúncia e prestou declarações à PJ que investiga o caso.

Ao jornal Notícias do Norte, fonte policial informou que a motivação do crime se deu porque o suspeito não aceitava o término do relacionamento. Após ferir a jovem ele fugiu do local.