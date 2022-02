Fundação amigos do Paul na Holanda vai enviar à Cabo Verde 6 contentores com equipamentos escolares na próxima semana

11/02/2022 17:44 - Modificado em 11/02/2022 17:44

A presidente da Fundação amigos do Paul na Holanda, Maria Teresa segredo, anunciou que já na próxima semana deverão chegar ao país 6 contentores com vários equipamentos, não só para as escolas, como também para jardins de infância.

A partir de Holanda, Maria Teresa Segredo, citada pela RCV, assegura que o objetivo é equipar todas as escolas e jardins de infância do país, ao que neste momento estão sendo preparados vários contentores a serem enviados já na próxima semana a Cabo Verde.

“Ainda faltam algumas escolas no município para equipar. Na próxima semana vamos mandar contentores com equipamentos, onde queremos contribuir para equipar todas as ilhas do país. Depende do financiamento de transporte porque mandar 30 ou 50, é possível neste ano. está previsto enviar 6 contentores e vamos dando continuidade porque no mês de maio sempre enviamos mais contentores”, avançou.

A Fundação amigos do Paul na Holanda pretende continuar a mobilizar equipamentos escolares junto dos parceiros naquele país europeu para concluir o processo de apetrechamento das escolas em Cabo Verde.

A presidente da ONG realçou que, em relação a Santo Antão, a cobertura em termos de equipamentos escolares doados pela Fundação é quase de 100%, faltando algumas salas de aula no concelho da Ribeira Grande.

Com sede em Roterdã, a Fundação dos Amigos do Paul na Holanda a propósito do projeto que Visa equipar todas as escolas de Cabo Verde, a ativista social fala ainda da possibilidade de estabelecer parcerias com as fundações ou associações no país por forma a conseguir mobilizar recursos junto dos parceiros holandeses.

Até agora, esta fundação, com mais de 15 anos de existência, já ajudou a equipar escolas em todo o arquipélago, muitas das quais situadas em Santo Antão, com envio de 300 contentores, contendo também materiais para as estruturas de saúde e outros sectores.

AC – estagiária