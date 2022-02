Lançamento oficial do Álbum “Alma” com poemas de José Maria Neves acontece este sábado

11/02/2022 17:37 - Modificado em 11/02/2022 17:51

O Palácio de Cultura Ildo Lobo, na Cidade da Praia, recebe este sábado, às 19h, o lançamento do álbum “Alma”, que conta com 13 poemas de José Maria Neves, atual Presidente da República. Trata-se de uma produção “inédita”, que conta com a participação de 13 artistas cabo-verdianos.

Segundo o produtor artístico do projeto, Paulo Linhares, citado pela Inforpress, o álbum é praticamente um movimento cultural no qual se pretendeu que vários artistas cantassem os poemas, escritas em crioulo por José Maria Neves, num “expressar da identidade” da alma cabo-verdiana.

Por ocasião do lançamento do disco nas plataformas digitais, Linhares tinha ressalvado, que “Alma” se trata de uma obra “inédita”, em Cabo Verde.

“Falei com profissionais mais velhos, e não terá acontecido ainda um trabalho desta natureza”, disse o produtor.

Conforme revelou, o projeto é constituído por 13 poemas escritos, desde 2016, pelo atual Presidente da República.

Segundo o mesmo, um músico cabo-verdiano, que teve a oportunidade de ler os poemas, viu musicalidade nestes 13, daí a origem do disco intitulado “Alma”.

Nesta decorrência, sublinhou, foi “desafiado” a fazer a produção artística do projeto e os poemas foram musicados por compositores como Mário Lúcio, Zeca di Nha Reinalda, Antero Simas, DJ Rango, Kalu Alves, Khaly Angel com a produção musical destes dois últimos.

Segundo Paulo Linhares, a escolha do nome do disco “Alma” foi proveniente de um sentimento que surgiu no decorrer da execução do projeto.

O projeto integra 13 artistas cabo-verdianas de renome, como Antero Simas, Zeca di Nha Reinalda, Mário Lúcio, Beto Dias, Grace Évora, Nancy Vieira e Neusa de Pina, e todos deverão estar presentes no ato de lançamento da obra.