Diretor do ESJB: “a investigação está a decorrer, mas por enquanto só temos alegações e não factos comprovados”

11/02/2022 17:29 - Modificado em 11/02/2022 17:30

A direção da Escola Jorge Barbosa defende em relação às alegações de um suposto caso de violação dentro da instituição, “que o facto de o professor estar ainda em atividades acaba por criar um incómodo na escola e junto dos país” .Contudo defende que é preciso também pensar no lado do professor, “uma vez que são alegações e não factos comprovados”.

O Diretor da ESJB revelou que “ o professor manifestou o seu direito de continuar a dar aulas por que por enquanto “são só alegações,”, afirma este responsável que avança que o processo está a decorrer internamente na delegação da educação e está a seguir o seu curso normal junto dos organismos competentesno sistema judicial.

Aricson Delgado refere que o processo está sob segredo de justiça, e por isso o professor tem todo o direito de continuar a sua vida profissional uma vez que está sendo apenas acusado. “Não é arguido” .

Garante por outro lado que estão a trabalhar para um rápido esclarecimento do caso que veio a público esta semana, por uma aluna que alega ter sido violada por um professor.

Alegações que Aricson Delgado, diz são de alguma complexidade e gravidade e garantiu que estão a trabalhar no caso. “Já ouvimos a denunciante e o alegado agressor, os encarregados de educação. Enviamos um auto de averiguação, ontem no final do dia, para o delegado de educação. Agora cabe ao Conselho de disciplina, um órgão autónomo da escola, continuar as averiguações”, sustenta.

Neste sentido, o diretor da ESJB pede à população alguma calma, já que conforme o mesmo, se está a assistir a um assassinato o caráter do docente em questão,na praça publica

“Tenho que destacar que é um docente que sempre vestiu a camisola da escola, é um profissional bastante dedicado. Uma pessoa bastante cordial e estamos, até, estupefactos e tristes com a complexidade e gravidade das alegações”, frisa o responsável, que falava à imprensa na manhã de hoje, no Mindelo, sobre o suposto acontecimento de agressão sexual de um professor contra uma aluna.