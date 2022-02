“Programa operacional do turismo orçado em cerca de 200 milhões de euros, terá um impacto muito forte neste setor” – Ulisses Correia e Silva

11/02/2022 16:10 - Modificado em 11/02/2022 16:10

O chefe do governo, Ulisses Correia e Silva, prevê que um programa operacional do turismo de cerca de 200 milhões de euros, terá um impacto muito forte neste setor e em todas as atividades afins ligadas ao mercado turístico.

O plano de retoma do turismo e o programa operacional do Turismo foram apresentados nesta quinta-feira à noite na Ilha do Sal, numa cerimônia foi presidida pelo chefe do governo Ulisses Correia e Silva, que anunciou o pacote de investimentos que irão beneficiar a Ilha do Sal.

Para o chefe do governo o que se pretende com esses dois instrumentos é a criação de um produto turístico resiliente em todas as ilhas e municípios do país através de uma maior diversificação e desconcentração da oferta turística.

“Temos um programa operacional do turismo da Cerca de 200 milhões de euros que irá ter um impacto muito forte neste setor e em todas as atividades afins ligadas ao mercado turístico”, sublinha o governante, que diz estar a falar da melhoria da capacidade de oferta do setor da agricultura, das pescas, das indústrias criativas, portanto, “tudo que tem a ver com eventos e entretenimento que o mercado turístico precisa”

O primeiro-ministro anunciou ainda que o governo criou uma linha de crédito para apoiar as empresas nesta fase de transição pós-pandemia da covid-19.

“Nós temos um pacote que ronda os 120 milhões de euros em termos de linhas de crédito, garantias de crédito, capitalização do fundo do capital de risco, em termos de garantias para que as empresas possam se financiar em boas condições, com taxas de juros relativamente baixas. Estamos a falar de uma média de 3,5% com garantias do estado para ir até 80% com períodos de carência.”, avançou o chefe do executivo, que acredita estar criadas as condições para que as empresas se possam financiar.

Durante a cerimónia que decorreu na cidade turística de Santa Maria Luísa, Correia Silva assegurou que o governo vai em breve avançar com um pacote de investimentos para a requalificação da Ilha do Sal.

AC