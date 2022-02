Cerca de 30 pessoas procuraram no último fim de semana pelo apoio do Banco Alimentar Contra a Fome de Cabo Verde

11/02/2022 16:06 - Modificado em 11/02/2022 16:06

A presidente do Banco Alimentar Contra a Fome de Cabo Verde, Ana Maria Hoffer Almada, o desemprego e a subida dos preços dos alimentos têm fragilizado a situação dessas famílias, com cerca de 30 pessoas a procurarem a organização no último fim de semana.

Para a presidente do Banco Alimentar Contra a Fome de Cabo Verde são várias as famílias em situação de vulnerabilidade e com dificuldade de fazer as suas refeições diárias, prova disso, revela essa responsável, é um aumento da procura de apoio.

“Nesses últimos dias temos tido uma procura enorme e as pessoas que chegam ao banco alimentar dizem, categoricamente, que não comeram desde ontem, não cozinhou, está com fome, as crianças estão com fome, não têm alimentos para fazer as refeições”, afirmou a responsável.

Para Ana Hoffer Almada a situação tende a piorar face ao desemprego e ao aumento dos preços dos alimentos e observa que não está a ver a curto prazo a melhoria desta situação se não forem tomadas medidas.

“São pessoas que podem trabalhar, mas estão sem trabalho. Aumentou muito a procura. No último fim de semana tivemos quase 30 pessoas com crianças que estão com grandes carências em termos alimentares. Portanto, é esta a sensação que nós temos”, destacou Ana Hoffer Almada que exige uma intervenção, não só das organizações da sociedade civil como o Banco Alimentar Contra a fome, a Cáritas que trabalham nesta área, mas também que sejam criadas políticas públicas para tentar dar resposta a esta situação.

A presidente do Banco Alimentar Contra a Fome garante que a instituição que dirige não tem como atender a todos os pedidos de ajuda e apela à intervenção das autoridades para juntos solucionarem esse programa.

O Banco Alimentar Contra a Fome DE Cabo Verde tem como missão, lutar contra o desperdício, recuperando excedentes alimentares, para os levar a quem tem carências alimentares, mobilizando pessoas e empresas, que a título voluntário, se associam a esta causa.