Montante recolhido na apresentação da Peça teatral “Pinha ma Kentei” reverte a favor da associação de peixeiras de São Vicente

11/02/2022 16:01 - Modificado em 11/02/2022 16:01

O auditório do Centro Cultural do Mindelo (CCM) em parceria com Associação de Peixeiras do Mindelo (APM) recebe no dia 18 de fevereiro, a partir das 19h, a apresentação da peça teatral ‘Pinha ma Kentei’ do grupo Juventude em Marcha. O objetivo é a angariação de um fundo solidário para ajudar as associadas.

Conforme Eloisa Monteiro, Vice-presidente da APM, esta atividade para a próxima semana visa angariar fundos para ajudar aos associados com dificuldades na compra do pescado e os seus negócios.

“A nossa principal dificuldade enfrentada, neste momento, tem a ver com as condições financeiras das associadas que têm dificuldades na compra do pescado para revender”, aponta a responsável que adianta ainda que a conclusão das obras no mercado de peixe é também um outro problema.

Em nota a CCM explica que a apresentação do dia 18 de fevereiro vai contar com duas sessões: 1ª sessão às 19 horas e 2ª sessão às 21 horas no Centro Cultural.

Refere ainda que, após a sessão da peça teatral haverá uma degustação de hambúrguer de peixe da microempresa Lofla’S Food.

No dia 28 de janeiro de 2021, a Direção da Associação de Peixeiras do Mindelo recebeu a visita do Ministro do Mar, Abraão Vicente, a convite da Associação, que havia denunciado num encontro recente o mal causado pelo atraso das obras do Mercado.

A associação referiu numa publicação que, desde o mês de Agosto de 2021 a CMSV ficou de apresentar o Projeto de remodelação do Mercado à Associação que continua a aguardar.

Contudo, para a APM, este constrangimento tem criado um conjunto de barreiras, nomeadamente em atrair parceiros para a melhoria das condições de trabalho e de oferta de um produto de qualidade para a população.

“Mais do que colocar muitas peixeiras, chefes de família na rua, sujeito às intempéries, o atraso de mais de 2 anos nas obras (com financiamento garantido pelo Fundo das Pescas), coloca em risco a qualidade do pescado vendido”, indicou a agremiação.

Recorde-se que, em agosto de 2020, a Câmara Municipal de São Vicente anunciou a reabilitação do Mercado de Peixe, que deveria ser restaurado dentro de três meses. O projeto, orçado em 39 mil contos, conta com o financiamento da Câmara Municipal e do Fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo. Mas a obra não está ainda concluída, segundo reclamam as peixeiras e os pescadores da ilha do Porto Grande.

AC – Estagiária