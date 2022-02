PJ investiga denúncia de agressão sexual num liceu de São Vicente

11/02/2022 08:33 - Modificado em 11/02/2022 08:33

O NN sabe que o Ministério Público vai chamar a PJ para averiguar uma queixa de agressão sexual contra um professor apresentada por uma aluna menor, na segunda feira, na esquadra da PN do Mindelo. Por imperativos legais e da diretiva da ARC, de 18 de janeiro de 2022, que acatamos, não vamos fornecer informações que possam identificar a vítima e o suspeito ou discrições dos factos alegadamente ocorridos numa sala de aulas de um liceu de São Vicente

O NN apurou junto de familiares que a adolesceste acusa um professor de a ter de agredir sexualmente há mais de uma semana e de assédio sexual continuado.

Mas que só na segunda-feira a jovem acompanhada de outras colegas apresentaram queixa na esquadra da PN na Av. Professor Alberto Leite.

A mãe da aluna disse ao NN que foi chamada a esquadra da PN e só soube do ocorrido quando encontrou colegas da filha. Também revelou que teve todo o apoio da PN na condução do processo e que segui todas indicações para a realização dos exames médicos que serviram de base da queixa. De acordo com a lei a referida queixa seguiu para o Ministério Publico que pode chamar a si a investigação do caso ou como acontece, normalmente, pedir a PJ que investigue a denúncia.

Em declarações ao site Mindelinsite Aricson Delgado, diretor Escola Secundaria Jorge Barbosa, diz “que a escola está a fazer o seu trabalho e quando estiverem munidos de informações irão seguir os trâmites legais, ou seja, encaminhar o auto para a Inspecção Escolar e para a delegação do Ministério da Educação. “São eles que vão tomar as devidas providencias. “Não tenho qualquer poder que me permita avançar com qualquer medida restritiva contra o professor’. Por outro lado, é bom que fique claro que a única entidade que poderá decidir pela suspensão é a delegação ou a Inspecção da Educação em São Vicente”.