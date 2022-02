Futebol/São Vicente: Lideres Batuque e Mindelense encontram-se na última jornada da primeira volta do Regional

10/02/2022 22:40 - Modificado em 10/02/2022 22:40

O jogo Batuque-Mindelense, previsto para sábado, 12, às 14:00, no Estádio Adérito Sena, é o cartaz da 7ª e última jornada do Campeonato Regional de Futebol em São Vicente e envolve as duas equipas que lideram a prova.

Com o campeonato regional ao “rubro” onde quatro equipas aspiram o título de campeão regional (Mindelense, Batuque, Académica e Derby), a jornada sete e que põe fim aos jogos da primeira volta, não poderia ter melhor início.

A jornada 7 arranca no sábado, 12, com um sempre escaldante Batuque-Mindelense que será o prato forte da jornada. Os axadrezados de Alto Miramar veem de um empate sem golos com a formação dos Falcões do Norte, enquanto os Leões da Rua de Praia registaram o mesmo resultado, desta feita, no clássico com o eterno rival Derby.

Resultados que permitiram a aproximação dos concorrentes diretos e que deixou ao “rubro” a prova maior em São Vicente e que certamente quererão vencer esta partida para não atrasarem nesta luta “titânica”.

O segundo jogo do dia, reserva o embate entre o Derby que está a recuperar na tabela classificativa, e que nas últimas jornadas deu sinal neste sentido. Depois do empate sem golos com o Mindelense os Dragões da Praça Estrela, procuram vencer o Salamansa que conseguiu a sua primeira vitória e primeiros pontos na jornada passada ao vencer o Farense por 2-1.

Já no domingo, 13, a jornada continua com o primeiro jogo da tarde a opor o Castilho e os Falcões do Norte, enquanto a última jornada da primeira volta fica concluída com o jogo entre Farense e Académica do Mindelo.

Quadro de jogos da 7ª jornada: Batuque-Mindelense 14:00, e Derby -Salamansa (16:00), ambos no sábado, Castilho- Falcões do Norte (14:00) e Farense-Académica (16:00), no domingo.

Na classificação, disputadas as primeiras seis jornadas do Campeonato Regional, Mindelense e Batuque lideram com treze pontos, cada, Académica com 12 pontos, Derby tem 11 pontos, Falcões 7 pontos, Farense tem seis, Castilho soma quatro ponto, enquanto que o Salamansa soma três pontos.