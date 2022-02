São Vicente tem oito campos relvados – Ribeirinha ainda espera o seu

10/02/2022 22:35 - Modificado em 10/02/2022 22:35

São Vicente conta com oito campos de relva sintética nas localidades de Chã de Alecrim, Bela Vista, Monte Sossego, Ribeira de Craquinha, Madeiralzinho, Salamansa, para além do Estádio Adérito Sena e do Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol.

E a zona de Ribeirinha, considerada a 2ª zona mais populosa da Ilha de São Vicente, ainda espera a construção da tão prometida infraestrutura desportiva para a prática do Futebol. Tem duas placas desportivas, uma com relva sintética e outra de cimento.

No entanto parece que é desta, embora ainda não se saiba para qual ano, a construção do campo de futebol. É que de acordo com o Boletim Oficial, a Assembleia Municipal de São Vicente, reunida em Sessão Ordinária, realizada a 04 e 05 de Novembro de 2021, aprovou, a aquisição pelo Município, de um lote de terreno, sito em Ribeirinha, medindo 5165,25 m2, à Empresa PROIMO, para construção de um campo de futebol, no valor de 20.000.000$00.

Uma reivindicação antiga que parece estar a ganhar contornos. A população defende que é justa esta reivindicação. “Há que respeitar essa popularidade dada a sua dimensão. De facto, há vários anos, o Augusto Neves prometeu construir um campo relvado na zona”.

No mesmo documento, o BO, está publicado o Orçamento do Município de São Vicente para o ano económico de 2022, no montante global de 1.090.000.000$00 (um bilhão e noventa milhões de escudos), que contou com a votação para a sua aprovação dos 21 (Vinte e um) Deputados Municipais, sendo 9 (nove) da Bancada do MPD, 7 (sete) da Bancada da UCID, e 3 (três) da Bancada do PAICV, 1 (um) do MIMs e 1 (um) abstenção da Bancada do PAICV.