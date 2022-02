Sétima edição do concurso Dançar São Vicente arranca em Março

10/02/2022 22:32 - Modificado em 10/02/2022 22:32

A Associação Estrelas de Cabo Verde abriu, até o início de Março, as inscrições para a 7ª edição do concurso de danças tradicionais “Dançar São Vicente”.

Em declarações à Inforpress, o responsável da Associação Estrelas de Cabo, Verde, Natal Maurício, explicou que o concurso arranca no mês de Abril e, através dele, pretendem assinalar duas datas – o 143o aniversário da cidade do Mindelo, comemorado a 14 de Abril, e o Dia Mundial da Dança, que se celebra a 29 do mesmo mês.

“Vamos aceitar a inscrição de oito pares concorrentes porque logo em meados de Março reuniremos com os mesmos, para prepararmos o arranque da primeira sessão que arrancara a 09 de Abril. Teremos outra sessão a 16 de Abril e o final do concurso acontecera a 30 de Abril”, avançou Natal Maurício.

Segundo a mesma fonte, o concurso vai incidir sobre as danças tradicionais como a Coladeira, a Morna, o Funaná, Kolá Sanjon e a Mazurca, para tentar “incentivar as pessoas a não deixarem desaparecer a tradição, de forma mais original possível”, porque, sublinhou, “ a tendência é ver cada vez menos gente a dançar as danças tradicionais.

“E estamos a aproveitar agora que a Morna é Património Imaterial da Humanidade para preservar as danças e mostrá-las mais além-fronteiras porque a nossa preocupação é divulgar a cultura cabo-verdiana”, frisou o responsável.

O casal que conquistar o primeiro lugar receberá um prémio de 20 mil escudos, o segundo lugar 12 mil escudos e o terceiro lugar oito mil escusos.

Estrelas de Cabo Verde, com 33 anos, é o grupo mais antigo da ilha de São Vicente, ainda activo, que se dedica à dança. Já promoveu vários concursos a nível nacional e neste momento desenvolve o projecto Escola Sorriso da Criança que ensina danças tradicionais a crianças.

Inforpress