Parlamento: Deputada Mircea Delgado defende a restituição da imunidade parlamentar à Amadeu Oliveira

10/02/2022 22:24 - Modificado em 10/02/2022 22:24

A deputada Mircea Delgado do Movimento para a Democracia, indo contra a posição do grupo parlamentar do seu partido, defende a restituição da imunidade parlamentar de Amadeu Oliveira, ou seja apoia a revogação da resolução da Comissão Permanente da Assembleia Nacional que autorizou a detenção do advogado e deputado da UCID.

A posição foi defendida, na tarde quarta-feira, primeiro dia da primeira sessão parlamentar de Fevereiro, durante a discussão e análise do projecto de resolução submetido pela UCID, que pede a revogação da decisão da Comissão que permitiu a detenção de Amadeu Oliveira, preso há quase sete meses.

Mircea Oliveira, que iniciou a sua intervenção referindo não se pronunciar diretamente sobre o diploma em discussão, debruçando sobre a situação da justiça em Cabo Verde disse que é “impossível negar que existe, hoje, uma parte importante da sociedade cabo-verdiana o sentimento da possibilidade da existência de algum corporativismo em certos sectores do poder judicial”.

E que tal poder, salientou, pode ser perigoso se for mal utilizado. Entretanto, a deputada acabou por ser interrompida pelo presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, para relembrar a parlamentar que a sua intervenção deveria cingir sobre o tema em questão, avançando que não compete ao Parlamento fazer juízos em termos de mérito de outros órgãos de soberania.

“Estamos a discutir a revogação ou não de uma decisão da Comissão Permanente da Assembleia Nacional”, realçou Austelino Correia, apontando que é preciso o respeito pela separação de poderes e independência dos tribunais.

Ao voltar a tomar a palavra, a deputada do MPD não se mostrou coagida e prosseguiu a sua intervenção, e sustentado a sua posição, Mircea Delgado frisou que o poder político é conquistado em eleições periódicas, e que qualquer desvio ou suspeita de desvio do poder político pode ser corrigido nas eleições. “Momento em que o povo recupera na plenitude a sua soberania podendo castigar ou premiar os candidatos pelas suas ações ou omissões no exercício do poder”.

E do outro lado, acrescentou, existe o poder judicial, que não estando sujeito ao escrutínio da população, por não depender do voto popular é “potencialmente mais perigoso se estiver sujeito a desvios”.

Portanto augura uma retomada da confiança do povo na justiça. “O povo precisa voltar a acreditar numa justiça justa. Completamente livre de suspeitas de corporativismo e de outros meios. Enquanto estas dúvidas persistirem, estarei ao lado da parte mais vulnerável” e por isso, rematou, “que estou do lado da restituição da imunidade parlamentar de Amadeu Oliveira”.

EC