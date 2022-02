Ranking da FIFA: Cabo Verde mantem o 73º lugar depois da CAN

10/02/2022 22:16 - Modificado em 10/02/2022 22:16

A selecção de Cabo Verde inicia o ano 2022, no 73º posto da FIFA com os seus 1336.88 pontos, cujo ranking foi actualizado hoje, permanecendo na mesma posição que terminou o ano 2021, isto depois da sua participação na CAN nos Camarões.

Cabo Verde ocupa agora a 14ª posição a nível de África, ultrapassado pelo Senegal (1º do continente e 18º. mundial), depois de ter vencido a CAN, Marrocos, Nigéria, Egipto, Tunísia, Camarões, Argélia, Costa do Marfim, Burkina Faso, Gana, RD Congo, Mali e África do Sul.

A nível da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP), Cabo Verde ocupa o terceiro posto, liderado pelo Brasil no segundo lugar do ranking, e Portugal no oitavo posto.

A Bélgica iniciou em primeiro pelo quinto ano consecutivo, com Brasil e França fechando o top 3, respectivamente, ao passo que as campeãs da Copa América e do Euro, Argentina e Itália aparecem em quarto e sexto, respectivamente.

De salientar que Cabo Verde terminou a CAN nos oitavos de final ao cair aos pés do Senegal, que viria a sagrar campeão da prova.