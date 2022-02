FCF retoma observação de jogadores em todas as regiões desportivas com a equipa técnica da selecção nacional

10/02/2022 22:13 - Modificado em 10/02/2022 22:13

@EC

A equipa técnica da selecção nacional, liderada pelo selecionador nacional, Pedro Brito “Bubista” e Humberto Bettencourt, iniciam a partir deste fim-de-semana, a deslocação a todas as regiões desportivas do País, para observar os jogadores que evoluem nos campeonatos regionais.

Conforme a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), este fim-de-semana, o seleccionador Bubista vai estar na ilha do Sal, ao passo que e o seu técnico adjunto, Humberto Bettencourt, viajará à ilha do Maio.

De recordar que antes da pandemia da covid-19 a equipa técnica tinha feito um périplo por todas as regiões desportivas do país, para a observação de potenciais jogadores a serem selecionados para a equipa A, mas o novo coronavírus deitou por terra tais aspirações.

A selecção nacional de futebol tem agendado, para finais do mês de Março, três jogos amigáveis, com as congêneres da Guadalupe, Liechtenstein e San Marino.

O primeiro jogo vai ser no dia 23 de Março, com a Guadalupe, a ser realizado em França, o segundo no dia 25, com a Liechtenstein, e o terceiro no dia 28, com o San Marino, sendo estes dois últimos a acontecerem em Espanha.