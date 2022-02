TACV retoma voos para Aeroporto Amílcar Cabral com duas ligações semanais entre Sal e Lisboa

10/02/2022 22:11 - Modificado em 10/02/2022 22:11

A companhia nacional TACV Cabo Verde Airlines retoma, a partir desta sexta-feira, 11, os voos internacionais de e para o Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, no Sal, com duas ligações semanais entre Sal e Lisboa (Portugal).

Conforme informações do Departamento de Vendas e Marketing da empresa, o primeiro voo da TACV Cabo Verde Airlines tem chegada prevista para a tarde desta sexta-feira, no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral e a partir de então será retomado oficialmente os voos internacionais de e para Sal, com uma frequência semanal entre Lisboa – Sal às sextas-feiras e Sal – Lisboa às sábados.

As ligações internacionais da ilha do Sal a partir de 11 de Fevereiro, com voos para Lisboa, são retomadas depois da abertura das ligações regulares a partir da Praia e do Mindelo e a capital portuguesa.

A TACV – Cabo Verde Airlines retomou as suas operações no passado dia 27 de Dezembro de 2021 com duas frequências semanais entre Cidade da Praia e Lisboa.

Com plano de retoma, a companhia, segundo informações dos responsáveis, pretende gradualmente introduzir mais voos com base na evolução da pandemia da covid-19 e a recuperação dos mercados emissores.

As vendas estão disponíveis online através do site www.caboverdeairlines.com e nas agências de viagens.

Antes desta retoma, as operações da TACV – Cabo Verde Airlines estavam suspensas desde Março de 2020 na altura que se iniciou a pandemia.