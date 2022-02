“Não se pode falar ainda do aumento sem precedentes do custo de vida sem termos os indicadores sobre esta matéria” – Olavo Correia

10/02/2022 15:25 - Modificado em 10/02/2022 15:25

O vice-primeiro Ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, afirmou que não se pode falar ainda do aumento sem precedentes do custo de vida sem termos os indicadores do INE.

Olavo Correia fez estas considerações no debate parlamentar, hoje, 10 fevereiro, quando questionado pela deputada do PAICV, Adelsia Almeida, sobre o aumento de bens e serviços, que tem dificultado a vida dos cabo-verdianos.

Adelsia Almeida questionou as medidas que o ministério está a tomar ou pretende tomar para atenuar ou diminuir o impacto desse aumento do custo de vida dos cabo-verdianos sobretudo nos grupos mais pobres e na população em geral.

Por seu turno, o vice-primeiro ministro diz que o governo está ciente do aumento de preços de bens e serviços. No entanto, aponta, é uma tendência global, que decorre da gestão das consequências da pandemia da covid-19.

“Mas o aumento de custo de vida é medido pelo INE através do indicador que ainda não saiu. Portanto, não se pode falar ainda do aumento sem precedentes sem termos os indicadores sobre esta matéria”, explica Correia.

O ministro garante que, o governo acompanha e intervém, através de políticas de rendimento e preços, e, acrescenta, em 2022, o orçamento de inclusão social consagra mais de 27 milhões de contos para o pilar social, o equivalente a 37% do orçamento para 2022 e o equivale a 14,3% do Produto Interno Bruto.

Refere ainda que, as transferências só a título de benefícios sociais deverão atingir quase 10 milhões de contos em 2022.

“Nós podemos aqui fazer referências a um conjunto de aspetos, desde a tarifa social de energia e água, abono de família, propinas, taxa moderadora, isenção de propinas a nível do sistema de ensino até ao 12º ano, pensões, evacuações, benéficos sociais e rendimento social de inclusão, transferências para instituições sem fins lucrativos. Tudo isto equivale para 2022, cerca de 12 milhões de contos”, enumera.

O governo assegura que tem estado a investir e que vai continuar com os investimentos, a acompanhar a evolução e se necessário, acrescenta, vai intervir para poderem “criar as melhores condições de vida para os concidadãos” para que tenham uma “vida digna” mesmo neste contexto pandémico e recessivo.

AC