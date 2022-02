Novo sistema dos jogos sociais em Cabo Verde será implementado em julho deste ano

10/02/2022 15:20 - Modificado em 10/02/2022 15:20

O presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde (CVCV), Arlindo de Carvalho, disse que a instituição prevê implementar, no próximo mês de julho, o projeto de digitalização e modernização dos jogos sociais em Cabo Verde.

Em declarações à Inforpress, Arlindo de Carvalho apontou julho como o mês indicativo para a implementação do referido projeto, tendo, no entanto, realçado que os trabalhos ficaram condicionados devido ao contexto da pandemia.

Conforme este responsável, a CVCV já assinou o contrato com a empresa que está a desenvolver o sistema, e este ano estará pronto para ser testado.

“As referências que temos é para ser realidade em meados de julho, mas com a covid-19 as coisas complicaram-se e acredito que este ano vamos ter o sistema a funcionar”, salientou, realçando que, neste momento, estão a desenvolver o sistema para que o prazo seja cumprido.

Tendo em conta que a implementação do projeto de digitalização e modernização dos jogos sociais envolve áreas muito técnicas e científicas, referiu, tem-se registado alguns constrangimentos, porque muitos técnicos têm feito teletrabalho devido à situação de contingência.

Segundo Arlindo de Carvalho, trata-se de um projeto que vai permitir a internacionalização da economia social de Cabo Verde, isto porque através deste sistema, explicou, outros países poderão associar-se ao sistema de Cabo Verde.

O referido projeto irá, de igual modo, eliminar o desequilíbrio de oportunidades entre as ilhas em relação aos jogos sociais, adiantando que após a implementação do projeto, todas as ilhas vão poder jogar ao mesmo tempo e à mesma hora.

A implementação do projeto de digitalização e modernização dos jogos sociais em Cabo Verde está orçada em cerca de 500 mil contos.

Inforpress