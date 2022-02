Feira de “World Art Dubai” terá exposição de Tutu Sousa

10/02/2022 15:22 - Modificado em 10/02/2022 15:22

O artista plástico Tutu Sousa vai expor na “World Art Dubai”, de 16 a 19 de março, exposição que se realiza anualmente nesta cidade dos Emirados Árabes, à convite de uma associação portuguesa a nível da CPLP.

O artista avançou que vai expor um quadro que o mesmo concebeu para o efeito, baseado nas festas das corridas do cavalo, considerado animal de estimação neste país árabes, obra confeccionada este ano.

Sublinhou que foi convidado a representar o país, mas que vai para esta exposição mundial unicamente com patrocínios de amigos, isto é, sem qualquer contribuição institucional ou estatal, e que estará neste evento juntamente com artistas angolano, moçambicano e brasileiro, de entre outros países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Para a materialização deste projeto, Tutu Sousa vai a Portugal nos próximos dias para “fechar o contrato” na cidade do Porto, com a referida associação, assim como fazer a entrega da obra com a qual vai expor no Dubai.

Considerada a maior feira de arte de varejo contemporânea da região, a World Art Dubai oferece uma variedade de arte para colecionadores particulares, conhecedores, compradores corporativos e de primeira viagem em busca de arte diversificada, acessível e original sob o mesmo teto.

Inforpress