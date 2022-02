São Vicente: Moradores do Lazareto pedem a criação de um posto sanitário e não só

Duas realidades totalmente diferentes caracterizam a zona de Lazareto, em São Vicente. Por um lado a localidade é ocupada por casas de grande porte e boa estética e por outro são famílias com poucas condições financeiras que clamam pela resolução de problemas locais, como transporte, ligações à rede de distribuição de água e a rede de esgoto. No entanto, o principal sonho a ser realizado é a questão da criação de um posto sanitário.

A partida e conforme os moradores de Lazareto a questão da tranquilidade, da paz que dizem reinar na localidade são indiscutíveis, daí para muitos a vontade em residir nesta zona. Contudo, só isso não basta, quando Lazareto carece de um posto sanitário e todos os seus residentes apontam este fato como sendo o principal problema que enfrentam.

Maria Sousa vive em Lazareto há 3 anos, tempo suficiente para criticar a falta de um posto de saúde. “Até que somos socorridos por causa de uma dor de cabeça incomum, já estamos mortos”, refere com muita indignação a moradora que sugere que, ao invés de “Casa para Todos”, seria melhor a construção de um posto de saúde, que daria mais tranquilidade às pessoas.

Quem se encontrava ao lado de Maria Sousa é o jovem Gerson da Luz, de 29 anos nascido e criado nesta comunidade que considera estar a evoluir, no sentido de cada dia se constroem mais casas, mas carece de melhorias em áreas essenciais, como a saúde, água e saneamento, transporte, emprego e a questão do calcetamento das ruas.

“Lazareto já deveria ter um posto de saúde há muito tempo. Lazareto está a evoluir a cada dia, mas não há nada para aqueles com poucas condições de vida”, afirma Jerson da Luz, adiantando que a população local está a aumentar, com as pessoas do centro a vir morar na localidade. No entanto, o jovem questiona a falta desta infraestrutura que serviria a todos.

Maria Monteiro de 42 anos que trabalha na Sentina da Câmara Municipal há 15 anos deseja ver Lazareto com mais atividades geradoras de rendimento, e exemplifica mais lojas, salões de beleza, barbearia, ginásio, entre outras, mas que para isso os problemas devem ser resolvidos para uma melhor dinâmica.

Em relação a sua atividade, a moradora diz que ainda muitas famílias têm recorrido à compra de água para consumo, porque “as ligações a rede de distribuição de água e rede de esgoto “são para uns e outros não”, mostrando claramente a desigualdade social existente.

A mesma aproveita para chamar atenção sobre a sentina que precisa de manutenção, principalmente na casa de banho público que há vários anos não funciona.

Morador há 49 anos nesta zona, Oceano Fortes conta o episódio da sua enteada que teve uma crise de epilepsia e por falta de um posto sanitário e falta de transporte quase que a vida da criança se perdia.

“Chamamos ambulância 1h de madrugada, a viatura demorou muito. Então tivemos que ir a pé e quase a chegar em Dje d’Sal é que fomos socorridos pela viatura”, conta Fortes.

Em relação a colocação de um autocarro na linha centro da cidade/Lazareto, seria bom, apesar da tentativa anterior ter falhado, porque, segundo os residentes, não era rentável, mas essa necessidade seria mais favorável a idosos, grávidas, entre outros.

Para os entrevistados, todas as pessoas que não têm carro cultivaram o hábito de “pedir boleia”, já que para muitas famílias nem sempre se consegue dinheiro para “idas e vindas”, por conta dos afazeres.

AC – Estagiária