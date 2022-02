Caso Amadeu Oliveira: Nem vai, nem racha

9/02/2022 22:36 - Modificado em 9/02/2022 22:36

O presidente da União Cabo-verdiana Independente e Democrática, UCID, diz que o projecto de resolução que pede, agora, a revogação da decisão da Comissão Permanente da Assembleia Nacional (CPAN) que autorizou a detenção do referido deputado fora de flagrante delito não é uma contestação de qualquer atuação dos tribunais, nem da PGR e nem tão pouco de qualquer Juiz.

António Monteiro, que falava na plenária desta quarta-feira, 09, considera que a Resolução da Comissão permanente da Assembleia nacional que autorizou a detenção fora de flagrante delito de Amadeu Oliveira foi um erro, por isso que o seu partido levou esta nova resolução ao Parlamento para se analisar a decisão, que no seu entender “não é nada abonatória” à Assembleia Nacional.

“A nossa intenção com esta intenção tem haver pura e simplesmente com a decisão tomada pela Comissão Permanente da Assembleia Nacional (CPAN) que acabou por dar uma situação, que do nosso ponto de vista não abona ao favor do parlamento”, referiu o deputado nacional.

É do entendimento do líder da UCID que o parlamento, os deputados, falharam nesta questão através da CPAN. “Na nossa ótica ao autorizar a detenção de Amadeu Oliveira, sem que, contudo, tivéssemos o tempo de maturação suficiente que nos permitisse analisar o pedido da PGR e consequentemente podermos agir em conformidade com as leis da república e tomarmos a melhor decisão”.

Diz ainda que os erros acontecem e que acredita que este é o momento de clarificar e resolver as coisas.

Entretanto defende que a revogação da decisão, não é uma forma de pressionar o tribunal para que o deputado da UCID seja libertado. “Sabemos que não é possível. Temos a noção da separação de poderes. Cada um, o Parlamento e os tribunais, com funções devidamente organizadas pela Constituição da Republica”, sustentou Monteiro que quer evitar futuras situações do tipo.

“Queremos que doravante que situações da mesma índole não se repitam e portanto termos a imunidade devidamente salvaguardada para não temos situações que muitas vezes, nós próprios poderemos ser vítimas”, frisou.

O deputado Rui Semedo, sem se comprometer com a causa da UCID, diz que esta é uma questão sensível e admitiu que o Parlamento pode ter decidido errado na resolução que autoriza a detenção de Amadeu Oliveira, logo, defendeu que o caminho que esta é o caminho do próprio parlamento submeter a sua decisão a verificação da constitucionalidade da ilegalidade

Por seu lado o líder da bancada parlamentar do MPD, João Gomes, relembra que todos os deputados votaram a favor da resolução, que agora querem revogar, inclusive o próprio Amadeu Oliveira, que representou a UCID na referida Comissão.

“A Comissão deliberou em nome dos 72 deputados, a partir dai o Parlamento deixou de ter voz sobre a matéria. Se a detenção é ilegal, cabe aos tribunais avaliar e decretar ilegalidade. Se é inconstitucional, só os tribunais judicias e o tribunal Constitucional pode decidir”, João Gomes.

Portanto defende que não existe nenhuma razão para o parlamento revogar a decisão tomada. A Assembleia Nacional tomou a decisão a Procuradoria-Geral da Republica Agiu e agora esperamos que os tribunais atuam”, rematou

O deputado Amadeu Oliveira foi detido no passado dia 18 de Julho, no Aeroporto Internacional Cesária Évora, pela Polícia Nacional (PN) em cumprimento ao mandado de detenção emitido pela Procuradoria do Círculo de Barlavento.

A Comissão Permanente da Assembleia Nacional decidiu no dia 12 de Julho, por unanimidade, autorizar a detenção do deputado Amadeu Oliveira para ser ouvido no caso em que este terá auxiliado a saída do País de Arlindo Teixeira, detido em prisão domiciliária.

Foi notícia que no dia 27 de Junho que o arguido Arlindo Teixeira, condenado inicialmente a 11 anos de prisão por homicídio, saiu do país a partir de São Vicente num voo da TAP com destino a Lisboa, tendo depois seguido para França.

Arlindo Teixeira é constituinte do advogado e deputado Amadeu Oliveira, num processo que este considerou ser “fraudulento”, “manipulado” e com “falsificação de provas”.

Teixeira saiu do País com auxílio anunciado publicamente pelo advogado de defesa, que disse que contactou um grupo de ex-militares fuzileiros navais para resgatar Arlindo Teixeira e fazê-lo sair do país por via marítima, mas nas vésperas mudou de estratégia e o seu cliente saiu por via aérea.

Este caso remonta a 31 de Julho de 2015 quando foi preso acusado de assassinato e depois, em 2016, condenado a 11 anos de cadeia continuando em prisão preventiva a aguardar o desfecho do recurso ao Tribunal Constitucional e a 26 de Abril de 2018, Arlindo Teixeira, com dois anos, oito meses e 26 dias em prisão preventiva, é mandado soltar pelo Tribunal Constitucional por considerar que o arguido agiu em legítima defesa.