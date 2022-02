IPIAAM abre processo de investigação para apurar causas do acidente entre duas embarcações de pesca que resultou numa morte

9/02/2022 21:49 - Modificado em 9/02/2022 21:49

O Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos (IPIAAM), anunciou hoje a abertura de uma investigação para apurar causas do acidente no canal de São Vicente envolvendo dois botes, que resultou numa morte.

Conforme o instituto, este processo surge na sequência do acidente ocorrido no passado dia 07 de fevereiro, no canal de São Vicente, envolvendo as embarcações de pesca “Ponta de Peça” e “Djesone” e que resultou na perda de uma vida humana.

Neste sentido, anunciou o Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos (IPIAAM), sustenta que esta investigação será com vista a apurar as causas e os “fatores contributivos deste acidente”, e emitir recomendações que se mostrarem necessárias, por forma a evitar que ocorrências semelhantes se repitam.

De recordar que a vítima mortal, um jovem de 33 anos, residia na zona de Chã de Camoca, na cidade do Porto Novo, e encontrava-se no barco “Djesone”.