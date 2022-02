Santo Antão: Jovens criam agência online para promover o turismo inclusivo e sustentável

9/02/2022 17:11 - Modificado em 9/02/2022 17:11

A ilha de Santo Antão vai dispor de uma agência online para promover o turismo inclusivo e sustentável com o envolvimento das comunidades, projeto que está a cargo de Allan Zêgo e Heila Oliveira, selecionados pelo programa Cabo Verde Digital.

Os dois jovens empreendedores estão a trabalhar na criação da Online Travel Agency, que servirá a ilha de Santo Antão em termos do turismo, promovendo experiências “com foco no turismo inclusivo e sustentável” envolvendo as comunidades.

Os mentores da iniciativa têm o apoio do gabinete do turismo do Porto Novo, que informou que se trata de “um projeto de grande importância para a ilha de Santo Antão”, cujo objetivo é “oferecer experiências únicas e humanizadas, com foco no turismo inclusivo e sustentável”.

Por outro lado, o gabinete do turismo do Porto Novo exortou os operadores turísticos a incluírem o posto de turismo e o centro de interpretação deste concelho nas suas rotas, realçando o facto de, “diariamente”, chegarem a Santo Antão “muitos turistas”.

Recorde-se que, a União Europeia (UE) já financiou, desde 2015 até setembro de 2021, mais de 12 projetos-piloto na área do turismo inclusivo e sustentável que cobriram quase todas as ilhas do País, revelou a embaixadora da UE em Cabo Verde, Carla Grijó.