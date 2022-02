São Vicente: Cemitério ganha obras para melhorar condições de trabalho dos funcionários

9/02/2022 17:06 - Modificado em 9/02/2022 17:06

O cemitério municipal de São Vicente passou a ter no mês de janeiro um edifício com balneários, refeitório e outros serviços, os quais visam melhorar as condições de trabalho dos funcionários da infraestrutura.

UmO vereador José Carlos da Luz, responsável pelos pelouros de Ambiente, Saneamento e Abastecimento, entre outros, desde que assumiu a área de Cemitério e Gestão Cemiterial ficou sensibilizado com as condições que os trabalhadores tinham, inclusive fazer as refeições ao ar livre, por isso decidiu mobilizar recursos para dotá-los de “mais dignidade”.

Assim, a opção foi construir um edifício de dois pisos que alberga balneários feminino e masculino, refeitório, sala de reuniões e uma arrecadação, que vão ser equipados nos próximos dias, conforme a mesma fonte.

“Foi a forma que encontramos para dar a esses funcionários melhores condições, porque sabemos que o trabalho no cemitério é muito exigente e precisa de algum conforto”, avançou José Carlos da Luz, referindo-se a uma equipa de cerca de 30 pessoas, entre coveiros, empregados de limpeza, guardas e três responsáveis.

O vereador assegurou que os trabalhos no cemitério não vão ficar por aqui e já nos próximos dias a Empresa de Eletricidade e Água (Electra) deverá proceder à ligação na rede pública e disponibilizar água corrente à infra-estrutura, que tem neste momento as condutas todas prontas.

Este serviço de água, ajuntou, vai beneficiar não só os trabalhadores da câmara municipal, mas também os profissionais privados que ganham o dia-a-dia no cemitério na limpeza dos covatos e construção de sepulturas, que vão ter água gratuitamente.

“Esses trabalhadores, homens e mulheres que estão cá todos os dias, não são trabalhadores da câmara, mas são nossos parceiros na boa manutenção da infra-estrutura, então vamos facilitar-lhes essa água para que possam ter o seu ganha-pão sem problemas, desde que estejam lá de forma ordeira”, sublinhou.

Na agenda de obras, a Câmara Municipal de São Vicente conta ainda realizar nos próximos tempos uma nova toponímia do cemitério, com arruamentos e números dos covatos, que, conforme José Carlos da Luz, já estão envelhecidos e, assim, dotar de “mais dignidade” o lugar onde “descansam os entes queridos dos sanvicentinos e que é a casa certa de todos”.

Inforpress