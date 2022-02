Projecto “Txa-m Uvi-b Cabo Verde” prepara expansão nacional com recrutamento dos pontos focais em cada ilha

8/02/2022 23:58 - Modificado em 9/02/2022 00:06

O programa “Txa-m Uvi-b Cabo Verde”, que foi apresentado oficialmente em São Vicente no passado mês de Janeiro, tem como objectivo “proporcionar um maior diálogo e mediação inter-geracional para a coesão social e desenvolvimento sustentável de Cabo Verde”.

Com este propósito, o programa, publicou recentemente um edital de Recrutamento de Pontos Focais, em todos os concelhos do país, para uma melhor implementação do projecto.

A diretora Executiva, Vandira Brito, disse ao NN, que o concurso que decorre desde do dia de 28 de Janeiro até ao dia 10 de Fevereiro, quinta-feira, esclarece que os pontos focais de cada ilha, terão a responsabilidade de levar o projecto a camada juvenil dos seus conselhos, bem como alinhar parcerias locais de todas as ilhas para uma melhor atuação e repercussão do mesmo, que é destinada a jovens socialmente engajados.

Os participantes, preocupados com os problemas da comunidade que estão inseridos e caso queiram fazer parte desta mudança, precisou Vandira Brito, tem até esta semana para concluir as suas candidaturas.

Com efeito, assim podem “permitir que as suas vozes sejam ouvidas ao mais alto nível”.

O processo de triagem curricular decorrerá de 11 a 17 de Fevereiro, o de entrevista de 17 a 22, e os resultados, prosseguem, serão divulgados no dia 24 de Fevereiro nas redes sociais do Txa-m Uvi-b Cabo Verde e nos meios de comunicação.

O “Txa-m Uvi-b CABO VERDE” é um programa de impacto nacional que terá lugar nos 22 Municípios de Cabo Verde, focando-se neste ano no diálogo inter geracional, consistindo num projeto de ação-investigação que visa prover oportunidades de capacitação, participação política e intervenção, destinada a.

Os pontos focais serão multiplicadores das ações nas suas comunidades.

EC