São Vicente registou 8 acidentes de viação no fim-de-semana e uma morte

8/02/2022 23:52 - Modificado em 8/02/2022 23:56

A ilha de São Vicente registou no passado fim-de-semana, 05 e 06 de Fevereiro, oito acidentes de viação, entre as quais um acidente com uma vítima mortal, um homem de 76 anos de idade, na estrada de Calhau – Norte de Baía, conforme dados avançados pela Brigada Transito da Polícia Nacional,

Um dado que deixa a Polícia Nacional preocupado, tendo em conta que no espaço de uma semana, já que no fim-de-semana passado, 30 Janeiro, uma pessoa perdeu a vida na estrada de Calhau-Cidade na sequencia de um acidente de carro.

Maurino Neves – Comandante da Brigada Transito da PN são Vicente chama a atenção aos condutores e apela a uma condução mais defensiva, de forma a evitar mais sinistralidade nas estradas da ilha.

“Só neste fim-de-semana, 05 e 06, a Policia Nacional foi chamada para responder a oito acidentes de viação. Os mais graves, foram os dois acidentes que causaram duas vítimas mortais. O primeiro no dia 30 de Janeiro em que uma pessoa perdeu a vida num acidente na estrada Calhau – Cidade, e uma semana depois, no domingo, 06 Fevereiro, na estrada de Calhau – Norte de baia”, referiu Maurino Neves à TCV.

Neste sentido a brigada de trânsito da PN, lança um repto aos condutores a fazerem uma condução cada vez mais defensiva, evitando acidentes que podem comprometer a vida das pessoas.

Maurino Neves lembra que a PN tem promovido várias campanhas de sensibilização sobre prevenção rodoviária, com foco na condução sobre efeito de álcool.

Portanto pede aos condutores que coloquem em prática os conteúdos das campanhas para que estas se traduzem na redução de acidentes nas estradas da ilha.

EC