Projecto Zé Luís solidário já evacuou 18 pessoas para tratamento em Senegal e Portugal

8/02/2022 23:50 - Modificado em 8/02/2022 23:50

Com dois anos de existência o projecto Zé Luís Solidário, já conseguiu evacuar para tratamento no exterior 18 pessoas, 16 dos quais para Senegal e duas para Portugal, com uma taxa de sucesso de 90%. É que para duas destas 18 pessoas, a ajuda acabou por chegar tarde de mais.

No entanto, o projecto que surgiu em Abril de 2020, tendo como principal objectivo ajudar os cabo-verdianos nas áreas de habitação, educação, saúde e alimentação, segue de vento em poupa, conforme o seu mentor, José Luís Martins, emigrante nos EUA.

“Neste ano de 2022 já temos uma criança da ilha do Maio, em Senegal a receber tratamento. Ele tem uma doença grave de vista, e já perdeu um olho e estava quase a perder o outro, mas graças a solidariedade do povo, já está em tratamento”, afirma este responsável.

José “Zé Luís” Martins esclarece que os custos dos tratamentos e da estadia no Senegal são elevados, neste sentido, agradece e continua a apelar à solidariedade de todos os cabo-verdianos, principalmente os que vivem fora de Cabo Verde.

Diz que nestes dois anos, o projecto conseguiu restituir à vida, sorrisos e dignidade humana a 16 pessoas que estiveram abandonadas pelas autoridades locais e nacionais.

O projecto tem representação em todas as ilhas do país e funciona conforme a mesma fonte com base na transparência dos processos que seguem um modelo criterioso na identificação e escolha dos pacientes beneficiados.

Por isso, diz José “Zé Luís” Martins qualquer pessoa que precisar de apoio é só contactar o representante do projecto na ilha em questão, porque qualquer acção social tem que ser rigorosamente fiscalizada.

A partir dos EUA, José “Zé Luís” Martins envia também para o País materiais escolares e hospitalares, roupas e alimentos para as famílias necessitadas.

Já a nível da habitação já entregou duas casas feitas de raiz, e para este ano, 2022 já está prevista a construção de mais duas moradias.

Elvis Carvalho