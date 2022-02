Cabo Verde em vias de aprovar operacionalização do uso de pulseira electrónica para penas de prisão domiciliária

A ministra da Justiça, Joana Rosa, anunciou em São Vicente, que brevemente o País vai aprovar operacionalização do uso de pulseira electrónica, para permitir que os tribunais apliquem penas de prisão domiciliária.

Joana Rosa, fez este anúncio durante a visita realizada ao presidente da Câmara Municipal de São Vicente, vincando que o Ministério da Justiça se encontra em vias de aprovar um pacote que visa a operacionalização da pulseira eletrónica, que vai ajudar a resolver o problema da super lotação das cadeias do País.

De salientar que recentemente a ministra, frisou que para o efeito, vão ser aprovadas medidas legislativas, visando a operacionalização dos meios de controlo à distância, bem assim a adequação do Código de Execução das Sanções Penais Condenatórias às alterações operadas nos Códigos Penal e de Processos Penal.

Ainda com a edilidade Joana Rosa, discutiu o novo paradigma para o sistema judicial/penitencial, que segundo a mesma está-se a criar as condições para que os tribunais possam, havendo essa necessidade, decidir sobre penas alternativas envés da prisão preventiva, criando assim um ambiente de colaboração entre os Serviços Sociais da Câmara Municipal e Direção Geral de Reinserção Social, que irão trabalhar no cumprimento dessas penas.