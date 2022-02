Parlamentares vão analisar projecto de resolução sobre a revogação da detenção fora de flagrante delito do deputado Amadeu Oliveira

8/02/2022 23:26 - Modificado em 8/02/2022 23:26

Os parlamentares vão durante esta primeira sessão do mês de Fevereiro, que arranca esta quarta-feira, 09, discutir e aprovar o projecto de resolução que procede a revogação da resolução sobre a detenção fora de flagrante delito, do deputado Amadeu Oliveira.

De acordo com a agenda de trabalho, no início consta a discussão e aprovação do projecto de resolução que procede a revogação da Resolução nº 3/X/2021 de 19 de Julho de 2021 da Comissão Permanente da Assembleia Nacional, que autoriza a detenção, fora de flagrante delito, do deputado Amadeu Oliveira.

Também consta da agenda, o debate com o ministro da Educação, Amadeu Cruz, para debater com os deputados a situação do sector no País, na sessão plenária que decorre de 09 a 11 deste mês.

Este debate, agendado a pedido dos deputados da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID-oposição), acontece dias depois das manifestações dos professores nas ilhas de Santiago, São Vicente e Santo Antão.

Estas manifestações, segundo os sindicatos, insurgiram-se contra as promessas feitas pelo actual Governo de ‘zerar’ pendentes e de cumprir o estatuto da classe com os orçamentos de 2019 e 2020.

Várias outras propostas de lei vão estar em discussão, nomeadamente a que define o regime jurídico de prevenção e atenção integral ao vírus da imunodeficiência humana e a síndrome da imunodeficiência adquirida (VIH/SIDA) e a proposta de lei que estabelece as normas de qualidade e segurança em relação à dádiva, colheita, análise, processamento, preservação, armazenamento e distribuição de órgãos, tecidos e células de origem humana.

No que toca à proposta que define o regime geral de prevenção e controlo do tabagismo, pretende-se proteger as pessoas da exposição ao fumo ambiental ou fumo em segunda mão do tabaco, além da adopção de medidas para sensibilização e educação para a saúde.

Em Cabo Verde, o consumo de tabaco é um dos principais determinantes da saúde. Por isso, o Governo considerou a sua prevenção e a redução do consumo como áreas de acção prioritária.