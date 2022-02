Amadeu Oliveira conhecerá na segunda-feira o veredicto do juiz sobre a ACP

8/02/2022 23:26 - Modificado em 8/02/2022 23:26

Ficou concluída esta terça-feira, 08, a Audiência Contraditória Preliminar (ACP) requerida pelo deputado e advogado Amadeu Oliveira e o juiz indicou segunda-feira, 14, como data para anunciar a decisão, se o arguido será ou não pronunciado.

A saída do Tribunal de Relação de Barlavento o advogado Rui Araújo, da equipa de defesa de Amadeu Oliveira, constituída ainda pelas advogadas Zuleica Cruz e Ema Gomes, assegurou que o seu cliente pediu para que não fizessem nenhum pronunciamento sobre a ACP.

“Único pronunciamento que tenho a fazer é que o arguido pediu, implorou, para não fazermos nenhum pronunciamento, infeliz ou felizmente não posso fazer nenhum pronunciamento, é um pedido do arguido”, declarou a mesma fonte.

Amadeu Oliveira foi ouvido por cerca de quatro horas, que encerrou a ACP, que iniciou no final do mês de janeiro com a realização de três sessões, sendo a última esta terça-feira, 08.

Fica agora a decisão final a cargo do juiz que será conhecida na segunda-feira, 14, às 11:00, num processo em que o advogado e deputado eleito nas listas da UCID pelo círculo eleitoral de São Vicente é acusado pelo Ministério Público de um crime de ofensa a pessoa colectiva e dois de atentado contra o Estado de Direito.

De recordar que a Audiência Contraditória Preliminar (ACP) foi requerida pelo arguido Amadeu Oliveira, detido na Cadeia Civil de São Vicente desde Julho de 2021, e principiou no dia 24 de Janeiro.

Esta é uma fase do processo que antecede o julgamento em que o arguido requer um momento em que tenta provar que não há matéria para o levar a julgamento.