Museus de Cabo Verde receberam no ano passado 8.466 visitas, o que representa um crescimento de 130% comparativamente a 2020

8/02/2022 15:51 - Modificado em 8/02/2022 15:51

Os Museus de Cabo Verde registaram, em 2021, cerca de 8.466 visitas, ou seja, um acréscimo de mais de 130% de visitas, em relação ao ano de 2020.

Conforme indica o Instituto do Património Cultural (IPC), esse crescimento (130%) é graças à inovação dos conteúdos em várias estruturas, ao reforço dos mecanismos de comunicação, e à consequente retoma do turismo no país.

“Mesmo sob os efeitos da pandemia e das restrições sanitárias, surgimento de novas variantes, os museus vêm recuperando, paulatinamente, alguma normalidade no seu funcionamento”, refere a publicação do IPC.

Segundo o instituto, em 2021, os museus receberam um total de 8.466 visitas, um aumento de mais de 130% em relação ao ano transato onde tinha recebido 3.639 no espaço físico.

Refira-se, que em 2019, considerado um ano típico, os museus receberam cerca de 30.000 visitantes.

O museu mais visitado foi o Campo de Concentração do Tarrafal com 4.215 entradas, sendo responsável por 50% do total das entradas, seguido da Casa da Morna Sodade em Tarrafal de São Nicolau com 834 entradas (10%) e do Museu Etnográfico da Praia com 795 entradas (9%).

Seguidamente, o Museu da Tabanca recebeu 712 visitas (8%), o Museu do Mar 584 (7%), o Museu Norberto Tavares 378 (4%), o Núcleo Museológico Cesária 308 (4%), a Casa Museu Eugénio Tavares (3%) e o Museu do Sal com 232 (2%) e o Museu de Arqueologia 158 (2%), sendo estes dois últimos os menos visitados.

AC – estagiária