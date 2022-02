UCID quer discutir irregularidades no setor na educação na sessão plenária de fevereiro

8/02/2022 15:47 - Modificado em 8/02/2022 15:47

A União Cabo-verdiana Independente e Democrática, UCID, através da deputada Zilda Oliveira, avançou em conferência de imprensa, em São Vicente, que o partido irá abordar quatro pontos “importantes” a serem discutidos na primeira sessão plenária de fevereiro, incluindo o setor da educação com ênfase na implementação da reforma e preocupações dos professores.

Zilda Oliveira, afirma que a educação tem sido uma das preocupações, por considerarem que é um pilar fundamental, por isso, os democratas-cristãos auscultaram 3 escolas secundárias da ilha que apontaram como principais dificuldades, a implementação da reforma a nível do 9º ano, vacinação, casos de covid-19, entre outras preocupações.

Em relação ao 9º ano de escolaridade, a deputada elenca a introdução de novas disciplinas que funcionam apenas com orientações e sem manuais, sem programas, sem material de suporte e com carga horária reduzida.

“Mas as escolas não foram preparadas para receber a disciplina dos TIC, logo muitas escolas acabaram por enfrentar vários problemas na implementação por não terem um número de computadores suficiente para dar resposta”, exemplifica a parlamentar.

A mesma fonte diz que o partido auscultou o Sindep para ouvir preocupações, dos quais a qualidade do ensino, sistema de avaliação, regime de faltas, reforma do ensino, tratamento dado aos professores, neste particular a regulamentação de estatuto, regulamentação dos concursos e outras pendências.

Em relação às disciplinas das línguas, Zilda Oliveira lembra que, no programa do governo fala-se de desenvolver competências linguísticas, entretanto quando olhamos para a carga horária das disciplinas das línguas houve uma redução.

Para além do setor da educação, na agenda está ainda momento de perguntas dos deputados direcionadas ao Vice-Primeiro Ministro, uma deliberação sobre o mandato dos deputados e a aprovação de 3 propostas de lei, ambas no domínio da saúde.

