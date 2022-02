NOSI garante que rede informática do Estado está protegida contra os assaltos cibernéticos

8/02/2022 15:22 - Modificado em 8/02/2022 15:22

O administrador executivo do NOSI, Lumumba Barbosa, considera que a rede informática nacional e, particularmente a do Estado, está protegida contra os assaltos cibernéticos.

Em declarações à rádio RCV no âmbito do dia internacional da Internet Segura que se assinala neste dia 8 de fevereiro, garantiu que o país está bem protegido em alguns aspectos, principalmente a nível do Estado, sublinhando que foram feitos “investimentos avultados”.

Conforme este administrador executivo da NOSI, os recursos humanos e físicos são uma das áreas que têm apostado fortemente, com o intuito de garantir a “máxima segurança” e neste aspeto, diz, “não há mãos a medir porque temos que trabalhar com o que é top para que haja essa garantia”.

Lumumba Barbosa assegura ainda que a internet está hoje nas mãos de todos, porém nem todos a utilizam de modo correto e podem ser afetados, desde pessoas individuais até instituições.

Este responsável irá presidir uma palestra dirigida aos estudantes e encarregados de educação da Escola Secundária Luciano Garcia na cidade da Praia, que visa precisamente chamar a atenção dos alunos, pais e encarregados de educação pelos riscos da utilização desregrada da internet.

“É chamar atenção sobre o uso de informações pessoais. Chamar atenção sobre as publicações porque as pessoas publicam por tudo e por nada e sem terem noção que algumas publicações podem ser perigosas”, reforça.

Recorde-se que, no dia 26 de novembro de 2020, a Rede Tecnológica Privativa do Estado (RTPE) foi vítima de um ciberataque em larga escala, com impacto grave sobre os seus sistemas ‘core’, comprometendo toda comunicação na RTPE (interna e externa), e a sua propagação nas redes secundárias da RTPE, implicando disrupção dos serviços mais críticos do Estado.

No entanto, em abril de 2021, mais de 55 mil contos foram investidos para reforçar a segurança das redes informáticas do país, após o ataque à Rede Tecnológica Privativa do Estado, em novembro, que durante várias semanas condicionou os serviços públicos, conforme avançou o governo.

AC – estagiária