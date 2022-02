Parlamento discute brevemente doação de órgãos e transplante renal – Ministro da saúde

8/02/2022 15:20 - Modificado em 8/02/2022 15:20

O Ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, anunciou para breve, o início do debate parlamentar em torno do regime jurídico, relativo à doação de órgãos e transplante renal.

Em entrevista à rádio estatal, Arlindo do Rosário destacou que a criação de condições no país para a realização de diálise fez diminuir as evacuações de doentes com insuficiência renal para o exterior.

O governante considera ainda assim que o passo seguinte será o transplante renal, por isso a proposta de lei já se encontra no parlamento para discussão.

“É uma lei que deve reunir um consenso, não só da sociedade, mas também dos próprios partidos, grupos parlamentares, e queremos com toda a seriedade acatar as condições, discutir e aprofundar. Nós estamos a pensar em debater já na próxima sessão parlamentar. Esta iniciativa já está no parlamento”, avança o governante.

Relativamente às evacuações, o Ministro da saúde anunciou que as negociações com o Senegal neste âmbito vão ser retomadas. A ideia, diz Arlindo do Rosário, é alargar a escala de prestação de cuidados de saúde a nível regional.

“Nós estamos inseridos na mesma região, que é a região da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO). Mas também nós temos os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP). É possível aumentarmos a escala de prestação que não se restringe a prestação dos residentes nos países, mas também numa visão mais alargada regional de prestação de cuidados”, refere Arlindo do Rosário.

Atualmente, existem dois centros de hemodiálise em Cabo Verde, um no Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia, e outro no Hospital Batista de Sousa no Mindelo, também cofinanciado pela cooperação portuguesa.

O Centro de Hemodiálise, que começou a funcionar em 2014, atingiu o ponto de ruptura no acolhimento de doentes em 2018, tratando atualmente 140 pessoas que necessitam de fazer hemodiálise.

O novo centro no Mindelo, inaugurado em janeiro de 2021, tem 23 unidades de diálise, e o da cidade da Praia foi inaugurado em julho de 2014 e na altura mostrava ter capacidade para atender cerca de 100 doentes e dispõe de 20 monitores de diálise.

AC – estagiária