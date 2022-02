INE e IDJ querem saber com está o desporto no país com a realização do 1º Censo

8/02/2022 00:35 - Modificado em 8/02/2022 00:35

A recolha de dados para o I Censo do Desporto em Cabo Verde arranca no dia 21 de Fevereiro, conforme informações precisadas, à Inforpress, pelo vice-presidente do Instituto Nacional de Estatística (INE), Fernando Rocha.

De acordo com aquele responsável, depois de alguns atrasos, já na próxima semana, a partir do dia 14, será realizada, na cidade da Praia, a formação de agentes, no total mais de 90, e na semana seguinte os mesmos vão estar no terreno a recolher os dados.

“Acredito que já na semana seguinte estaremos em condições de arrancar com a recolha de dados no terreno”, disse o responsável explicando que nessa operação inédita, que o INE está a realizar em parceria com Instituto do Desportos e Juventude (IDJ), vai ser utilizada a metodologia mista com entrevistas directas e recolhas administrativas de dados.

O Censo do Desporto consiste no levantamento e registo de um conjunto de dados e indicadores estatísticos sobre o desporto nacional, que permite o conhecimento da situação desportiva do País, bem como dos diversos factores de desenvolvimento desportivo.

Será feito em duas vertentes, sendo que a primeira se refere a recolha de dados junto às famílias através de um inquérito sobre uma amostra de 6.740 agregados familiares onde serão recolhidos dados sobre a prática desportiva, a procura do desporto, perfil dos praticantes de desporto, entre outros.

A segunda vertente refere-se à recolha de dados administrativos junto às organizações desportivas (federações, associações, clubes e escolas de iniciação) e instituições consideradas, por lei, como um subsistema do desporto (Ministério da Educação, Ministério da Defesa Nacional, Ministério do Turismo e as câmaras municipais).

Este Censo, de acordo com os organizadores fornecerá um manancial de informações e indicadores referentes a diversos aspectos como os hábitos desportivos dos indivíduos, a demanda e o consumo do desporto, infra-estruturas desportivas existentes no País, organizações desportivas formalmente constituídas, agentes desportivos, entre muitos outros.

Por outro lado, vai disponibilizar informações permitindo uma melhor informação, compreensão, formulação, seguimento e avaliação das políticas e programas sobre o desporto, com base em informações fiáveis.

Inforpress