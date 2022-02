Ficase vai passar a fazer parte do programa de Mobilização pela Aceleração da Inclusão Social

8/02/2022 00:33 - Modificado em 8/02/2022 00:33

O Governo de Cabo Verde vai incluir a acção social escolar da Ficase no quadro do Programa MAIS, um plano que visa eliminar a pobreza extrema, reduzir a pobreza e criar oportunidades de acção social para as famílias.

A afirmação é do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, em declarações à imprensa, após reunir-se esta tarde com o conselho de administração da Fundação Cabo-verdiana de Acção Social Escolar (Ficase), em que se fez acompanhar pelo ministro da Educação, ministra da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares e secretária do Estado da Inclusão Social.

“A Ficase é um instrumento muito bom e uma área fulcral para permitir com que possamos quebrar o ciclo vicioso de pobreza que se transmite de pais para filhos”, disse, apontando a acção da instituição como importante por permitir acesso, frequência, redução de abandono escolar e aumento do sucesso escolar através de acesso a manuais escolares em condições favoráveis, kits escolares, transporte, alimentação, saúde, pagamento de propinas e financiamento de bolsas de estudos.

Perante estas acções, o governante assegurou que a educação sem a Ficase não seria igual, pois haveria muitos excluídos, e muitas crianças, jovens e adolescentes fora do sistema.

“O Governo quer ver a Ficase a desempenhar um papel cada vez mais activo, inclusivo e alinhado”, frisou, alegando que o que se quer é que a Fundação possa desempenhar essas funções através do Cadastro Social Único, o que permitirá uma maior articulação com o Ministério da Família, inclusão Social e os municípios, instituições com alguma responsabilidade na área da acção social escolar.

Na sua declaração, garantiu que o Programa MAIS está em “andamento” visto que no País existem várias componentes para o programa, que nada mais faz do que harmonizar, sistematizar e colocar foco no beneficiário.

Neste âmbito, adiantou que os oito milhões de contos previstos no Orçamento do Estado 2022 para subsidiar o programa podem vir a ser aumentados visando com isso dar combate à pobreza nas suas várias frentes.

Na Ficase, garante que o Governo tem várias dimensões de intervenção, começando pelas cantinas de alimentação que beneficiam mais de 100 mil estudantes, a nível de transportes e kits escolares, representando assim uma percentagem importante da população escolar e número de famílias.

Após sair da Ficase, Ulisses Correia e Silva visitou a Escola Eugénio Tavares, em Achada Santo António, onde se inteirou das acções da instituição e dos alunos abrangidos.

O Programa MAIS (Mobilização pela Aceleração da Inclusão Social) visa eliminar a pobreza extrema e reduzir a pobreza absoluta até final da legislatura, tendo como público-alvo pessoas ou famílias pertencentes ao Grupo 1 ou Grupo 2 do cadastro social único, como sejam crianças e adolescentes, jovens NEET, ou seja, jovens sem educação, formação e emprego, bem como pessoas com deficiência, pessoas idosas; raparigas e mulheres, pessoas toxicodependentes e inclusão de ex-toxicodependentes, e imigrantes.

Inforpress