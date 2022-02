São Vicente: Copa Futsal para ajudar na oficialização da modalidade

8/02/2022

A primeira edição da Copa de Futsal, que decorre na ilha de São Vicente desde da passada sexta-feira, 04, até o final do mês de Fevereiro é mais uma competição que veio dar força ao projecto de oficialização da modalidade em São Vicente, e no resto do país.

Com a participação de 12 equipas, José Carlos presidente do Benz Táxi, associação responsável pela organização da Copa Futsal questionado sobre o que esta competição difere das outras competições, nomeadamente inter-zonas, diz que esta possui uma melhor organização e que é regido pelas regras internacionais, como a arbitragem.

Mas para realizar a competição, José Carlos diz que esta surge na sequência de uma participação da equipa feminina do Benz Taxi na Copa Futsal em Santo Antão, e que foram campeãs, notaram que em São Vicente há necessidade de uma prova do tipo, por isso tomaram esta iniciativa”.

“Fomos beber da experiencia que Santo Antão tem na realização da competição. Apanhamos o conteúdo, aprendemos e trouxemos para São Vicente para ser implementado e agora está a ser realizado, salienta.

O objetivo é dinamizar a modalidade na ilha, de forma anual com um calendário próprio e que futuramente tenha a participação de mais equipas e ser mais uma prova a dar força no Plano de oficialização da modalidade.

