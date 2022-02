São Vicente: Real Sociedade aposta na formação de guarda redes de futebol com a criação de uma escola

8/02/2022 00:25 - Modificado em 8/02/2022 00:25

A iniciativa é da Associação Desportiva recreativa e Cultural Real Sociedade que quer implementar na ilha este projecto, que na sua fase inicial já conta com 18 participantes, crianças dos 4 aos 18 anos, que almejam um dia defender a baliza dos clubes nacionais e quem sabe além-fronteiras.

Para isso, a Escola de formação e iniciação de guarda-redes de futebol “Edivaldo Rodrigues”, que é um jovem da zona de Ribeira de Craquinha que reside em Portugal, conta com o trio de guarda-redes nas suas fileiras a capacitar e a incutir neles a paixão por esta posição, que é um tanto ingrato, mas também responsável por dar muitas alegrias as equipas.

Ron Lebrox, um dos formadores da escola disse que o trabalho deve ser desenvolvido desde da tenra idade para colmatar a lacuna existente na área específica do treino de guarda-redes, até à data no que toca á formação e treino de Guarda Redes principalmente, nas camadas jovens.

Este jovem que também é guarda-redes diz que o plano visa habilitar e valorizar a posição de guarda-redes.“O nosso trabalho aqui é capacitar estes jovens e a incutir neles a paixão pela posição, uma das mais ingratas da modalidade, já que um erro pode decidir entre a vitória e a derrota”, explicou Ron Lebrox.

Oliver Fonseca e Badis, que integram o trio louvam o objetivo de proporcionar aprendizagem para um posto específico no futebol, asseguram que todos os fins-de-semana estão no campo de Campim a trabalhar as crianças, para que no futuro a ilha tenha guarda-redes mais capacitados a defender a baliza.

“Sabemos que o país, particularmente a ilha de São Vicente tem uma carência de guarda-redes, logo a ideia é capacita-los para que sejam futuros profissionais”, refere Ron lebrox

Além da parte de técnicas de defesa, afirmam que trabalham ainda a parte pedagógica.

A ideia da criação da escola, surge conforme o presidente da associação Fretson do Rosário, após notarem que nenhum clube da ilha estava a dar a devida atenção a guarda-redes. “Uma posição específica e que impacto dentro do campo” salienta.

Por isso a associação resolveu abraçar este projecto que faz parte da escola de futebol do real Sociedade, mas que trabalha de forma específica os alunos entre 4 aos 18 anos de idade.

“Abraçamos o projecto da escola “Edivaldo Rodrigues” que é um jovem da zona que reside em Portugal. Logo de seguida, os alunos começaram a ver a dinâmica dos treinos e muitos deles resolveram abraçar esta ideia e neste momento temos uma boa turma”, explicou Fretson do Rosário.

O projecto que está inserido dentro da escola de futebol da associação desportiva, da qual fazem parte cerca de 350 crianças anualmente, em termos gerais, aponta o líder do Real Sociedade tem sido um desafio bastante interessante. “Fazemos isso através do voluntariado com pessoas que amam a causa, a comunidade e que se engajam neste projecto, que tem como base a vertente social. Então objetivo é ter os jovens ocupados, de uma forma saudável com a prática do desporto.

Além da escola de futebol o Real Sociedade tem ainda o escalão sub 15, sub 17, sub 19 feminino, Andebol e basquete.

