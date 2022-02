Covid-19: São Vicente com maioria de internados no país com 9 sendo 1 em estado critico

8/02/2022 00:19 - Modificado em 8/02/2022 00:19

O Hospital Baptista de Sousa em São Vicente tem neste momento um total de 9 doentes internados com Covid-19, registando no entanto, uma ligeira diminuição do número registado na semana passada que era de 12. Um dos nove pacientes encontra-se em estado crítico e os restantes estáveis e a recuperarem da infeção.

A nível nacional estão neste momento um total de 16 pessoas internadas, sendo que no Hospital Agostinho Neto estão 3 pessoas estáveis, 9 no Dr. Baptista de Sousa em São Vicente (um crítico), 2 no Santa Rita Vieira em Santiago Norte e (estáveis), 1 no São Francisco de Assis no Fogo (estável), e 1 no hospital regional João Morais em Ribeira Grande de Santo Antão (estável), de acordo com o Ministério da Saúde.

Dos 16 pacientes internados, 5 não estão vacinados, correspondendo a 31 por cento (%). A média de idades dos internados neste momento é de 67 anos.

O mês de Fevereiro já teve até hoje duas mortes por causa da infeção por sars-cov-2.

Já em termos de vacinação o país já utilizou um total de 69 por cento (%), das vacinas disponíveis, ou seja, 651.653 doses.

Com a primeira dose já foram imunizados 315.703 adultos, correspondendo a 85.2 por cento (%). Já com a segunda dose 268.463 pessoas já foram inoculadas, representando 72,5 por cento (%).

Forma já contemplados com a primeira dose da vacina de reforço um total de 36.856, ou seja, 10 por cento (%).

Em termos da vacinação dos adolescentes já foram imunizados um total de 44.018 com uma primeira dose, revelando uma taxa de 74.3 por cento (%). Com a segunda dose já foram inoculados 30.631 adolescentes dos 12 aos 17 anos, o que dá uma taxa de 51.7%.