Covid-19: Oito concelhos do país sem casos ativos de covid-19

8/02/2022 00:19 - Modificado em 8/02/2022 00:19

Cabo Verde tem neste momento oito concelhos sem casos ativos de covid-19, depois de nesta segunda-feira, mais três concelhos do país terem zerado os casos. Nas últimas 24 horas, houve o registo de mais 17 novos casos, 8 recuperados e uma morte no concelho de Santa Catarina de Santiago.

Conforme os dados do Ministério da Saúde, os concelhos de São Salvador do Mundo, São Domingos e Boa Vista viram hoje os últimos doentes saírem de isolamento, zerando assim os casos ativos da doença.

Com estes dados, os concelhos de São Domingos, São Salvador do Mundo, São Miguel, São Lourenço dos Órgãos, Paul, Boa Vista e Maio não têm neste momento quaisquer casos ativos de covid-19.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde, os dados de hoje dão conta ainda que foram analisadas 690 amostras, das quais 17 acusaram positivos, sendo, 2 em Ribeira Grande de Santiago, 1 em Santa Catarina de Santiago, 1 em São Filipe, 1 em Santa Catarina do Fogo, 2 na Brava, 2 em Ribeira Grande de Santo Antão, 5 em São Vicente e 3 no Sal.

Cabo Verde conta com 116 casos ativos, depois de mais 8 pessoas receberem alta, nomeadamente 3 no Sal e em São Domingos, São Salvador do Mundo, São Filipe, Santa Catarina do Fogo e Boa Vista tiveram um recuperado cada.

Desde o início da pandemia, o País já registou, 55.239 casos recuperados, 398 óbitos, 40 óbitos por outras causas e 9 transferidos, em um total de 55.802 casos positivos acumulados.