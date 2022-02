Futebol/São Vicente: São Pedro e Ribeira Bote lideram campeonato regional da Segunda Divisão

8/02/2022 00:15 - Modificado em 8/02/2022 00:15

futebol de Soncent

As equipas do São Pedro e Ribeira Bote, ambas com seis pontos, após vencerem Amarante e Calhau, respetivamente lideram o campeonato regional de futebol de São Vicente da 2ª. Divisão.

As equipas do São Pedro e Ribeira Bote continuam imbatíveis no campeonato regional de futebol da segunda divisão em São Vicente, isto após, repetirem o feito alcançado na primeira jornada que foi vencer os seus adversários.

A jornada arrancou no sábado, com o embate entre dois candidatos ao título o Ribeira Bote e o Amarante. O Ribeira Bote que “roubou” o trofeu do torneio de abertura ao Amarante na última jornada da prova, levou a melhor nesta partida, tendo vencido a tangente por 1-0.

já no domingo, os primeiros a subirem ao tapete verde do Municipal Adérito Sena foram as equipas do Corinthians e do Ponta d’Pom. A equipa de Fonte Inês que tinha perdido na jornada inaugural, não teve contemplações e despachou a turma corintiana com cinco golos sem respostas.

O segundo jogo do dia colocou frente a frente duas equipas das zonas piscatórias, Calhau e São Pedro, com a vitória a sorrir para os homens que viajaram de São Pedro, por 2-0. O São Pedro continua assim imbatível na prova, isto depois de ter goleado na primeira jornada o Corinthians por 4-0.

Na classificação, disputada as duas primeiras jornadas do campeonato de São Vicente da 2ª. divisão, as equipas do São Pedro e Ribeira Bote lideram com os mesmos seis pontos. Ponta de Pom e Amarante seguem com três pontos, enquanto Calhau e Corinthians ainda não pontuaram.