Tribunal da Relação do Barlavento retoma esta terça-feira a Audiência Contraditória Preliminar do caso Amadeu Oliveira

8/02/2022 00:15 - Modificado em 8/02/2022 00:15

Depois de ser retomado e suspendido na quinta-feira passada, 03/02, a audição do arguido Amadeu Oliveira, será retomada esta terça-feira, 08 de Fevereiro, em sede de Audiência Contraditória Preliminar (ACP), pelo Tribunal da Relação do Barlavento (TRB).

De salientar que na quinta-feira, 03, o advogado da equipa de defesa Rui Araújo, disse esperar um “bom desfecho” para a ACP, ainda mais agora que se conseguiu reunir outras provas para se anexar ao processo.

A audição também foi suspensa no final de Janeiro, dois dias após o seu arranque, para que, a defesa e o tribunal analisassem documentos solicitados à imprensa, entre os quais peças jornalísticas e arquivos sonoros, sobre o caso, revelou fonte do Tribunal da Relação do Barlavento.

A Audiência Contraditória Preliminar é uma fase do processo que antecede o julgamento em que o arguido, neste caso Amadeu Oliveira, requer um momento em que ele vai tentar provar que não há matéria para o levar a julgamento.

É presidida e dirigida por um juiz, e consubstancia-se numa “autêntica audiência oral e contraditória”, em que participam o Ministério Público, o arguido, o defensor, o assistente e o seu advogado, e destina-se a obter uma decisão de submissão, ou não, da causa a julgamento, através da comprovação da decisão de deduzir acusação, ou de arquivar o processo.

De acordo com a legislação em vigor, na ACP se produzirá toda a prova requerida previamente ou no decurso da respectiva audiência, e ela deve ser encerrada com um despacho de pronúncia ou de não-pronúncia.

O advogado e deputado Amadeu Oliveira foi detido no dia 18 de Julho no Aeroporto Internacional Cesária Évora, pela Polícia Nacional (PN), em cumprimento a um mandado de detenção emitido pela Procuradoria do Círculo do Barlavento, informação, à época, avançada, em comunicado, pelo Comando Regional da PN em São Vicente, detalhando que a detenção aconteceu por volta das 17:36 daquele dia.

Antes, o advogado tinha sido ouvido e “libertado” na Cidade da Praia, na Esquadra de Investigação Anti-Crime, mas após a detenção em São Vicente foi apresentado às instâncias judiciais nas primeiras horas de segunda-feira, 19 de Julho de 2021, para o primeiro interrogatório, tendo-lhe sido decretado prisão preventiva como medida de coacção pessoal.

A Comissão Permanente da Assembleia Nacional decidiu no dia 12 de Julho do ano passado, por unanimidade, autorizar a detenção do deputado Amadeu Oliveira para ser ouvido no caso em que este terá alegadamente auxiliado a saída do País de Arlindo Teixeira, detido em prisão domiciliária.