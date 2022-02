PR reconhece todo o esforço feito pelos países africanos para a modernização do continente

7/02/2022 16:12 - Modificado em 7/02/2022 16:12

@ RFI

O Presidente da República José Maria Neves admite que há todo um esforço feito por governantes dos diversos países do continente, no sentido de desenvolvimento das instituições financeiras e busca de novos mecanismos de financiamento para a modernização do continente.

José Maria Neves falava à RFI após o encerramento da 35ª Cimeira dos Chefes de Estado e do governo da União Africana que decorreu durante 2 dias na Etiópia.

“Há todo o esforço que se tem feito no sentido de desenvolvimento das instituições financeiras e busca de novos mecanismos de financiamento para a modernização do Continente, designadamente o financiamento das Infraestruturas e de todo o desenvolvimento social do Continente”, referiu o chefe de Estado cabo-verdiano.

Neves sublinha questões importantes que foram abordadas, tais como a resolução dos conflitos, a resolução do problema da Líbia e o maior acompanhamento por parte da União africana, a questão do controle da pandemia e, destaca, todo o esforço que a África tem que fazer para desenvolver o seu sistema sanitário, para ter novas vacinas e para também poder fazer face aos efeitos sanitários desta e de outras pandemias que virão.

Segundo o chefe de Estado, as expectativas são boas e há sinais encorajadores da retoma do continente no pós-covid-19, quando 41 países da África já depositaram a Retificação do acordo de livre comércio no continente e que já há um trabalho feito neste sentido.

Quanto às energias renováveis, Neves reconhece que Cabo Verde tem enormes potencialidades neste domínio, mas também o esforço que se está a fazer para o financiamento do desenvolvimento de várias iniciativas empreendedoras, e todo o trabalho desenvolvido por vários grupos.

Questionando sobre a sua posição sobre os sucessivos golpes de estado e posição da União Africana, PR responde que as posições têm sido firmes no sentido de condenação, de suspensão dos membros e de estabelecimento de sanções.

No entanto, aponta, é preciso avaliar de forma mais aprofundada as causas dos golpes e tentativas de golpes de estado, não só no sentido de reforçar os mecanismos da democracia e boa governação, mas também analisar “políticas públicas consistentes”, nomeadamente combate a pobreza, desemprego, desenvolvimento da educação, saúde, desigualdades, entre outros.

Em relação ao perdão ou a reconversão da dívida para que África consiga responder à crise económica, pandémica e climática,

Neves volta a defender que para fazer face a todo o processo de reconstrução do continente no pós-pandemia, é preciso que haja recursos ou mecanismos inovadores de financiamento, designadamente mais investimento privado, mais investimentos direto estrangeiro e alívio ou o perdão da dívida ou a reconversão.

Durante a cimeira, a presidência rotativa da UA passou do Presidente da República Democrática do Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, para o Presidente do Senegal, Macky Sall, e foram eleitos os 15 novos Estados-membros do Conselho de Paz e Segurança (PSC, na sigla em inglês) da UA, dos quais cinco foram eleitos por três anos e 10 por dois anos.

AC – estagiária