Santo Antão/Ribeira da Cruz: Produção de grogue decorre a todo o vapor, mas a mão de obra é insuficiente

7/02/2022 12:30 - Modificado em 7/02/2022 12:30

A Associação dos agricultores do desenvolvimento dos agronegócios de Ribeira da Cruz, diz que a safra de cana de açúcar que começou no início do mês de janeiro nesta localidade está “bem avançada” e que “tudo está a decorrer a todo o vapor”, apesar da insuficiência de mão de obra.

Vanderley Rocha, produtor de grogue e presidente da Associação, afirma que a atividade está a decorrer a todo o vapor, que o processo de produção iniciado em janeiro, está a funcionar neste momento com 4 trapiches, e que até fevereiro/março a produção estará concluída.

“A Mão de obra é sempre um problema principalmente para as zonas que têm muita procura de mão de obra. O trabalho de agricultura tem vindo a garantir, tanto em cana de açúcar como na hortícola, emprego de jovens e não só,” lamenta este responsável.

Esse ano a quantidade de cana baixou consideravelmente com a seca, conforme avança Vanderley Rocha, mas, indica, há sempre a necessidade de mão de obra durante os meses de janeiro, fevereiro e março para o processo de corte, transporte e todo o trabalho da cana sacarina.

“Para além de jovens de Ribeira da Cruz temos os que vêm de outras localidades nomeadamente, Figueiras, Ribeira das Patas, entre outras à procura de emprego, mas mesmo assim são poucos para a quantidade de trabalho que temos”, explica.

Este dirigente acredita que a qualidade do grogue de Ribeira da Cruz deve-se a uma “forte aposta” na atividade, através de formações que são ministradas para preservar a qualidade do produto, na melhoria de espaços, e equipamentos direcionados a produção de um “grogue de qualidade”, mas também ao tipo de cana, o solo e o clima.

No entanto, a associação, segundo Rocha, tem vindo a reivindicar uma mudança no início da safra, que, conforme a legislação, deve iniciar a partir de janeiro.

“A lei permite que a indústria de cana inicie a partir de janeiro, mas em zonas quentes, a maturação da cana sacarina acontece muito mais cedo, “observa o dirigente, que sugere que a atividade deveria acontecer por regiões e que no caso de Porto Novo, que é um concelho quente a safra deveria começar a partir de dezembro de cada ano, evitando assim perdas no terreno.

Conforme a edilidade do Porto Novo, o grogue produzido no município esteve em dezembro numa exposição em França, numa iniciativa da Casa do Grogue deste concelho, que já exportou, desde 2018, perto de 40 mil litros do destilado para o mercado europeu.

AC – estagiária