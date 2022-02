Documentário sobre Cesária Évora com estreia mundial em festival nos Estados Unidos

6/02/2022 22:44 - Modificado em 6/02/2022 22:44

O filme documental dedicado à cantora cabo-verdiana “Cesária Évora” da realizadora portuguesa Ana Sofia Fonseca tem estreia mundial marcada para 12 de março em Austin, no Texas. Com imagens de arquivo nunca antes vistas, gravações inéditas e testemunhos únicos, “Cesária Évora” promete revelar a intimidade do nome maior da world music.



O documentário realizado por Ana Sofia Fonseca, que conta com “imagens de arquivo nunca antes vistas, gravações inéditas e testemunhos únicos”, será apresentado no South by Southwest. É a primeira longa-metragem portuguesa a figurar na seleção oficial do festival norte-americano e a primeira apresentação está agendada para 12 de março, às 19h45, no complexo Alamo Lamar, em Austin. No dia seguinte terá estreia digital (reservada aos Estados Unidos), antes de voltar a ser exibido em sala nos dias 16 e 19 de março.



“Documentário emocionante e surpreendente, que nos leva ao mais íntimo e desconhecido da cantora que levou Cabo Verde ao mundo”, lê-se em comunicado, não se cinge a um filme de música. Realizado entre Portugal, França e Cabo Verde, “o documentário cruza diversos contextos políticos e sociais, abordando temas como o colonialismo e a igualdade”. “A voz de Cesária não deixa ninguém indiferente, a sua história também não. Sem levantar bandeiras, lutou a vida inteira contra preconceitos, conquistou um dos maiores luxos dos nossos dias – ser apenas ela própria. Em Cabo Verde ou em Hollywood, Cesária foi sempre a mesma pessoa”, considera a realizadora e jornalista.



A produção da Carrossel Produções, feita em parceria com a produtora Até o Fim Do Mundo, conta com edição de imagem de Cláudia Rita Oliveira e direção de fotografia de Vasco Viana. A distribuição mundial de “Cesária Évora” está a cargo da Cinephil/WestEnd Films, mas ainda não há data prevista para a estreia em Portugal.

Cesária em boa companhia.

Na secção 24 Beats Per Second – dedicada “aos sons, à cultura e à influência da música e dos músicos, com ênfase no documentário” e onde “Cesária Évora” se insere – também figuram “Anonymous Club”, “Cypher”, “DIO Dreamers Never Die”, “Getting It Back: The Story Of Cymande”, “I Get Knocked Down”, “In the Court of the Crimson King”, “Jazz Fest: A New Orleans Story”, “Look At Me!”, “Omoiyari: A Song Film by Kishi Bashi”, “Really Good Rejects”, “Santos–Skin to Skin”, “Sheryl”, “The Mojo Manifesto: The Life and Times of Mojo Nixon”, “The Return of Tanya Tucker”, “This Much I Know To Be True”.



“Cesária Évora” junta-se a outras 75 estreias mundiais, numa programação que não se cingirá à apresentação de longas-metragens. Do festival norte-americano farão também parte novos videoclipes (há 24 estreias anunciadas), séries de televisão (entre episódios e episódios-piloto, são 17 as novidades) e 29 projetos de XR Experience (categoria que junta a realidade aumentada, realidade virtual e realidade mista).



O SXSW deste ano decorre entre 11 e 19 de março em formato híbrido, presencialmente na cidade norte-americana de Austin e também online. Todas as categorias serão elegíveis para Prémios do Público, específicos de cada seção. Os vencedores do SXSW Film Awards serão anunciados na terça-feira, 15 de março, juntamente com todos os vencedores da competição nas suas respectivas categorias de exibição.

expresso.pt