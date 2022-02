São Vicente: Anildo Morais chama atenção para a necessidade de se investir mais no Centro de instrução Militar Zeca Santos

6/02/2022 22:37 - Modificado em 6/02/2022 22:37

Chefe do Estado Maior das Forças Armadas, Anildo Morais @NN



Na sequência de mais um aniversário do Centro de Instrução Militar Zeca Santos – Morro Branco – São Vicente, o Chefe do Estado Maior das Forças Armadas, Anildo Morais, chama atenção na preservação da unidade de formação e na construção de mais estruturas necessárias atualmente.



No seu discurso, Anildo Morais, começou por destacar o trabalho realizado na unidade militar ao longo dos anos e que apesar das “vicissitudes”, considerou que os militares desta unidade têm dado continuamente mostras do seu valor e perseverança, cumprindo com sucesso a sua nobre missão de formar militares e melhores cidadãos.



Por isso reforçou que é preciso ter uma preocupação constante com os soldados, as suas condições de vida, formação e treino, naquele que é considerado o “berço de todos os militares de Cabo Verde”.



No Centro de Instrução Militar Zeca Santos, conforme o CEMFA, é um local onde se ensinam os valores que norteiam as Forças Armadas. “Aqui se forma o perfil dos militares cabo verdianos, onde se deve ter mais esmero e dedicação para formação de militares competentes e disciplinados aos valores patrioticos”, salientou.



E que é preciso, prosseguiu Anildo Morais ter em consideração que o recurso “mais importante que dispomos são os homens e mulheres que labutam diariamente nas fileiras”, e por isso, sustentou é preciso ter uma preocupação constante com os soldados, suas condições de vida, trabalho es especialmente a sua formação. “Adestramento e treino”.

“Os instrutores devem ser capazes, o embasamento dos cursos de formação devem ser adequados e as condições devem ser criadas para otimizar a aprendizagem, constitui por isso uma grande responsabilidade trabalhar aqui”, reforçou.



Para Anildo Morais é necessário, ainda, manter a aposta nas novas tecnologias, inovar para que as Forças Armadas e especificamente o Centro de Instrução Militar esteja à altura dos desafios que estão pela frente.



Além das preocupações apresentadas o Chefe do Estado Maior das Forças Armadas, destacou a melhoria significativa das condições de vida, dos sistemas de instrução e da capacidade dos instrutores, no entanto, Anildo Morais realçou que é preciso assumir que existem “alguns desafios que tem que ser resolvidos de forma premente. Falamos da preservação da própria unidade e da construção de estruturas necessárias atualmente.



Uma situação que conforme o mesmo, o Centro de Instrução Zeca Santos é acima de tudo uma escola, onde todos os militares passam e onde aprendem a serem soldados e são preparados para a vida militar. “Mais do que isso, constitui uma escola de valores, que os acompanha por toda a sua vida”.



Um local, acrescentou, onde cidadãos comuns são preparados para enfrentarem as missões inerentes às diversas missões das Forças Armadas em qualquer especialidade.



O Centro de Instrução Militar Zeca Santos, conforme biografia lida pelo diretor, José Manuel Paris Morais, foi criado em 1949 pelo então Estado português fazendo parte do triângulo de fogo com João Ribeiro e Alto São João, todos em São Vicente.



Em 13 de Setembro de 1975 passou a fazer parte da Primeira Região Militar e em 01 de Dezembro de 1984 recebeu o nome de Zeca Santos (1941- 1971), passando a funcionar como Centro de Formação Militar, como forma de homenagear o combatente da liberdade da pátria, o seu patrono José Henrique dos Santos.

EC