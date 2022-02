São Vicente: ENAPOR diz estar a trabalhar junto das entidades competentes para resolverem a situação dos estivadores eventuais

6/02/2022 22:28 - Modificado em 6/02/2022 22:37

A ENAPOR, Autoridade Portuária Cabo-verdiana, diz estar ciente da situação dos estivadores eventuais do Porto Grande e que os mesmos têm vindo a merecer a devida atenção tanto da empresa, como do próprio Ministério da tutela, no sentido de resolverem a questão da cobertura do sistema da Previdência Social.

Na sequência da notícia veiculada pelo Notícias do Norte no dia 3 de fevereiro, sob o título “São Vicente: Estivadores eventuais do Porto Grande dizem continuar a trabalhar sem seguro e apelam pela resolução do problema”, o Conselho da Administração da ENAPOR numa nota enviada ao jornal esclarece que, os trabalhadores eventuais, não pertencem ao quadro dos efetivos da empresa, mas, explica, “tratam-se de pessoas que andam à volta do porto e que são chamados a trabalhar sempre que há excedente de atividade”.

“No entanto, a situação dos eventuais tem vindo a merecer a devida atenção, tanto da ENAPOR, como do próprio Ministério da tutela, que vêm trabalhando, junto das entidades competentes, no sentido de procurar as soluções que melhor se enquadrem ao seu regime, em termos de cobertura do sistema da Previdência Social”, indica a nota.

Em relação aos acidentes de trabalho, a autoridade portuária explica que, os estivadores eventuais não são cobertos pelo INPS, mas sim são cobertos pelo Seguro Obrigatório de Acidentes de Trabalho.

Neste caso particular, a ENAPOR diz primar pelo respeito escrupuloso das disposições da legislação em vigor nesta matéria, não se verificando qualquer incumprimento, nem em relação aos trabalhadores efetivos, nem aos eventuais.

“O Conselho da Administração reitera a total abertura da ENAPOR em discutir e resolver, com a colaboração dos seus parceiros, as questões relacionadas com o dia-a-dia da empresa, sempre norteada pelos princípios da legalidade, do respeito mútuo e da boa-fé”, finaliza a ENAPOR na nota.

Recorde-se que, alguns estivadores eventuais do Porto Grande, conversaram com a NN para mostrarem o seu descontentamento quanto ao corte do seguro do Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, efetuado em finais de 2019, mas que até hoje dizem continuar a trabalhar sem esta regalia.

AC – Estagiária