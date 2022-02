Covid-19: São Vicente com 153 recuperados 39 ativos e regista mais uma morte

6/02/2022 21:32 - Modificado em 6/02/2022 21:32



A ilha de São Vicente viu de uma assentada 153 pessoas saírem dos isolamentos este domingo, 06, passando a ter neste momento um total de 39 casos ativos, isto num dia que registou mais uma morte associada a doença e ainda 3 novos casos.

Segundo as informações do Ministério da Saúde, Cabo Verde registou hoje mais 13 novos casos da doença, sendo 5 na cidade da Praia, 3 em São Vicente, 3 no Sal, 1 em São Filipe e 1 caso no Porto Novo.

O documento revela ainda que 164 doentes que estavam em isolamento por causa do vírus tiveram alta, sendo a maioria na ilha de São Vicente, que viu mais 153 pessoas recuperadas da doença. No entanto, a ilha registou mais uma morte associada à doença.

Com esta actualização, o país passa a contar com 108 casos activos da doença. Destes, 39 em São Vicente e 32 no Sal. Todos os restantes municípios têm menos de uma dezena de pessoas infectada com o vírus.

Um total de 55.231 pacientes foram considerados recuperados pelas autoridades sanitárias, 397 morreram de Covid-19, 40 por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 55.785 casos positivos acumulados.